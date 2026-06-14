Ruzie in Bergen op Zoom loopt uit de hand: mogelijk schoten gelost

Aan het Wilhelminaveld in Bergen op Zoom is mogelijk geschoten bij een conflict tussen meerdere mensen. Dat meldt de politie op X. Ze doet onderzoek in de straat.

Volgens een woordvoerder van de politie is er nog veel onduidelijk. Bij de meldkamer kwamen meerdere meldingen binnen van mensen die dachten dat er in de straat geschoten is.

Er zouden meerdere mensen betrokken zijn geweest bij een conflict waarna er knallen klonken. Deze mensen zijn in verschillende auto's ervandoor gegaan.

Onduidelijk of er gewonden zijn

Bij de politie is op dit moment niet bekend dat er iemand gewond is geraakt. "Het is voor ons onduidelijk of er iemand gewond is geraakt omdat er niemand is achtergebleven. We hopen meer duidelijkheid te krijgen."

Naar de auto's wordt in de omgeving gezocht. Om hoeveel auto's het gaat, kan de politie niet zeggen.

De politie roept mensen in de omgeving op om (deurbel) camerabeelden met ze te delen.