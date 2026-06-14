Grote zoekactie in Dongen, twee mensen opgepakt na schietpartij

Twee mannen zijn in Dongen aangehouden nadat er in Bergen op Zoom mogelijk geschoten is bij een ruzie. Dat meldt een woordvoerder van de politie. De politie opende een klopjacht op de verdachten en begon uiteindelijk een grote zoekactie in Dongen.

De politie ging met een speurhond de wijk in, op zoek naar inzittenden van een auto waaruit een aantal mensen waren gevlucht. Het gaat om een Audi RS6 met Duitse kentekenplaten.

Zo'n vijftien politiewagens kwamen ter plaatse, ook een politiehelikopter hing in de lucht. Tijdens de grote zoekactie stonden er honderden mensen op straat aan de Bolkensteeg in Dongen.

Ruzie op straat in Bergen op Zoom

De politie bevestigt dat er een tweetal is opgepakt in de wijk. Ze onderzoeken of deze twee mannen betrokken waren bij een ruzie in Bergen op Zoom rond zeven uur zondagavond.

Er wordt door de politie nog gezocht naar meer betrokkenen en er wordt onderzoek gedaan. Ook de gevonden auto in Dongen is onderdeel van het onderzoek.

Onduidelijkheid over aantal mensen dat betrokken is

De politie kreeg na een ruzie op straat aan het Wilhelminaveld in Bergen op Zoom meerdere meldingen van mensen in de omgeving die zeiden dat er schoten gehoord waren. Meerdere mensen gingen er in verschillende auto's vandoor.

Naar hoeveel mensen er wordt gezocht, kan de politie niet zeggen. Ook wordt er niets bekend gemaakt over eventuele andere auto's die gezocht worden. Tot dusver zou er geen sprake zijn van gewonden, maar de politie weet dat niet zeker omdat er na de ruzie niemand op straat achterbleef.