Ruzie in Bergen op Zoom loopt uit de hand: schoten gelost op straat

Aan het Wilhelminaveld in Bergen op Zoom is geschoten bij een conflict tussen meerdere mensen. Dat meldt de politie op X. Ze doet onderzoek in de straat.

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Volgens een woordvoerder van de politie is er nog veel onduidelijk. Bij de meldkamer kwamen meerdere meldingen binnen van mensen die dachten dat er in de straat geschoten is. In de Infanteriestraat in Bergen op Zoom is zondagavond met een speurhond gezocht naar sporen. In de glazen ingang van Poppodium Gebouw-T is een kogelgat gevonden.

Er zouden meerdere mensen betrokken zijn geweest bij een conflict waarna er knallen klonken. Deze mensen zijn in verschillende auto's ervandoor gegaan. Onduidelijk of er gewonden zijn

Bij de politie is op dit moment niet bekend dat er iemand gewond is geraakt. "Het is voor ons onduidelijk of er iemand gewond is geraakt omdat er niemand is achtergebleven. We hopen meer duidelijkheid te krijgen." Naar de auto's wordt in de omgeving gezocht. Om hoeveel auto's het gaat, kan de politie niet zeggen. De politie roept mensen in de omgeving op om (deurbel) camerabeelden met ze te delen. UPDATE 20.21 uur: Een uur na de schietpartij in Bergen op Zoom heeft de politie twee mensen opgepakt in Dongen. De politie onderzoekt wat hun rol is geweest.

Schoten gelost bij ruzie in Bergen op Zoom (foto: Christian Traets / Persbureau Heitink).