Van Gerwen en Van Veen verliezen finale World Cup of Darts

Michael van Gerwen (35) uit Vlijmen en Gian van Veen (22) uit Andel zijn er niet in geslaagd de World Cup of Darts te winnen. Het Brabantse duo boog in Frankfurt in de finale voor Engeland en verloor met 10-5 in legs.

Het Engelse team bestond uit de nummers 1 en 2 van de wereld: Luke Littler en Luke Humphries.

De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de zesde keer; Nederland blijft op vier zeges staan. Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen was er alle keren bij toen Oranje de cup won.

Van Gerwen en Van Veen waren in de halve finales nog oppermachtig tegen Noord-Ierland en schakelden de titelverdediger uit met 8-2.

Van Gerwen gooide veelal de beslissende dubbels, maar in de finale ontbrak de scherpte. Van Gerwen en Van Veen konden niet mee met het hoge niveau van Littler en Humphries.

Bij een achterstand van 8-5 was er nog een kans voor het Nederlandse koppel de finale spannend te maken, maar Van Gerwen en Van Veen misten vier keer de kans om de leg uit te gooien.