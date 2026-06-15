Lichaam gevonden in huis, politie in witte pakken doet onderzoek

In een huis aan de Kaardebol in Sprang-Capelle is maandagochtend een dode vrouw gevonden. Er is een groot politieonderzoek begonnen. Hulpdiensten rukten massaal uit. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Meerdere ambulances kwamen naar het huis en ook een traumahelikopter landde in de buurt.

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De overleden vrouw werd iets voor half vijf in de ochtend gevonden. Intussen is het politieonderzoek volop bezig. Er zijn agenten in witte pakken te zien. Ook is er recherche aanwezig en staan er witte tenten.

Dode vrouw in huis Sprang-Capelle, politie doet groot onderzoek (foto: Evie Hendiks).

Een PD-unit, speciale politie-eenheid voor onderzoek op de plaats delict, staat aan de Kaardenbol. De recherche heeft enkele telefoons uit het huis gehaald voor verder onderzoek. Het is nog onduidelijk of er sprake is van een misdrijf. De politie wil zolang het onderzoek in het huis duurt niets zeggen.

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