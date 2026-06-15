Militair raakte gewond na explosie bij feestje op vliegbasis Woensdrecht

Een militair is vorig jaar gewond geraakt na een explosie op vliegbasis Woensdrecht. Dat gebeurde tijdens een afscheidsfeest waarbij gasflessen in een vuurkorf werden gegooid, schrijft Trouw. De militairen zouden onder invloed van alcohol zijn geweest.

Zo ging het ook mis in juli 2025 op vliegbasis Woensdrecht. Daar werd een afscheidsfeestje voor een luchtmachtmilitair gehouden. Tijdens het feest werden gasflessen in een vuurkorf gegooid, wat leidde tot een explosie.

Eén militair liep daarbij flinke brandwonden op. Volgens Trouw zeggen betrokkenen dat de militairen voor het incident veel alcohol hadden gedronken.

OM doet onderzoek naar explosie

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zegt tegen de krant dat er een strafrechtelijk onderzoek naar de explosie loopt. Het is niet duidelijk waarom de gasflessen in de korf werden gegooid en hoe het nu met de militair gaat.

Defensie zegt in een reactie tegen Trouw dat de 'genoemde incidenten niet passen bij de normen en waarden van Defensie'. De woordvoerder kan niet ingaan op 'individuele gevallen', maar zegt dat de incidenten het belang van een 'sterk alcoholbeleid' onderstrepen.

Binnen Defensie wordt gewerkt aan een plan om overmatig alcoholgebruik aan te pakken. De woordvoerder zegt tegen de krant dat er daarnaast altijd wordt ingegrepen als militairen te ver gaan.