Wakker Dier trekt aan de bel om dieren die in mestputten vallen: 'Drama'
Vorig jaar rukte de brandweer in Brabant 39 keer uit om varkens en koeien te redden die in een mestput waren beland. Dat blijkt uit een eigen analyse van belangenorganisatie Wakker Dier. Volgens de stichting is de maat vol en zijn nieuwe maatregelen dringend nodig. Vorige week ging het opnieuw mis in Den Bosch: meerdere varkens stierven nadat ze door de vloer van een stal zakten.
Uit de analyse blijkt dat de brandweer landelijk gemiddeld vier keer per week moet uitrukken voor dieren die door de vloeren van stallen zakken en in de mest terechtkomen. De telling betreft het hele jaar 2025.
Vorige week gebeurde het nog in Den Bosch, in een stal aan de Gewande. Daar zakten tientallen varkens door de vloer en zaten de beesten vrijwel de hele dag vast. Na een grootschalige reddingsactie kon de brandweer meerdere varkens uit de mestput halen; enkele dieren overleefden de val in de mestput niet.
39 meldingen
Het probleem staat volgens de organisatie niet op zichzelf. Vorig jaar moesten de Brabantse hulpdiensten 39 keer uitrukken voor dieren die door de vloer zakten, waarmee de provincie in de top drie staat. Alleen in Gelderland (58) en Overijssel (44) gebeurde dit vaker. Landelijk ging het om 218 meldingen.
Volgens Wakker Dier zijn er ook vorige week meldingen geweest van dieren die in een mestput belandden in Súdwest-Fryslân, Voorst, Marle en Groningen. Afgelopen maandag kwam er een melding binnen bij de hulpdiensten van een veehouder aan de Heikantsehoeve in Berlicum; ook daar zouden dieren in de mestkelder zijn beland.
Giftige dampen
Bij veel veebedrijven in Nederland staan varkens en koeien op roostervloeren boven open mestkelders. Zo kunnen mest en urine gemakkelijk worden afgevoerd. Maar wanneer mest en urine in de put samenkomen, ontstaan giftige dampen die de betonnen fundering van de vloer kunnen aantasten.
Volgens de organisatie is het onaanvaardbaar dat dieren letterlijk en figuurlijk in de stront blijven zakken. "Zolang dieren boven liters mest blijven staan, zullen deze drama’s zich blijven herhalen", stelt beleidsmedewerker Esmee van Vliet in een verklaring. Volgens haar is het tijd dat staatssecretaris Silvio Erkens (Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, VVD) de teugels strakker aantrekt. "Erkens kan en moet nu een einde maken aan deze gevaarlijke stalsystemen."
Dikke laag stro
Wakker Dier stelt dat er geen landelijke aanpak is voor dit probleem. De controle op de vloerconstructies ligt vaak bij gemeenten, die zelf kunnen bepalen hoe zij dit toezicht invullen. Volgens de belangenorganisatie moet het afgelopen zijn met open mestkelders, omdat dat onverenigbaar is met veilige dierhouderij. De oplossing is volgens hen eenvoudig: een ouderwetse, dikke laag stro in de stal.
Staatssecretaris Erkens erkent het probleem. Via een woordvoerder laat hij aan de NOS weten dat meer aandacht nodig is voor onderhoud en vervanging van stalvloeren. Deze zomer komen nieuwe veehouderijregels, al staan nieuwe wetten over stalvloeren daar nog niet in.
Volgens de woordvoerder lopen er wel gesprekken tussen het ministerie en verschillende partijen over het onderwerp.