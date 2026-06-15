Wakker Dier trekt aan de bel om dieren die in mestputten vallen: 'Drama'

Vorig jaar rukte de brandweer in Brabant 39 keer uit om varkens en koeien te redden die in een mestput waren beland. Dat blijkt uit een eigen analyse van belangenorganisatie Wakker Dier. Volgens de stichting is de maat vol en zijn nieuwe maatregelen dringend nodig. Vorige week ging het opnieuw mis in Den Bosch: meerdere varkens stierven nadat ze door de vloer van een stal zakten.

Uit de analyse blijkt dat de brandweer landelijk gemiddeld vier keer per week moet uitrukken voor dieren die door de vloeren van stallen zakken en in de mest terechtkomen. De telling betreft het hele jaar 2025. Vorige week gebeurde het nog in Den Bosch, in een stal aan de Gewande. Daar zakten tientallen varkens door de vloer en zaten de beesten vrijwel de hele dag vast. Na een grootschalige reddingsactie kon de brandweer meerdere varkens uit de mestput halen; enkele dieren overleefden de val in de mestput niet. 39 meldingen

Het probleem staat volgens de organisatie niet op zichzelf. Vorig jaar moesten de Brabantse hulpdiensten 39 keer uitrukken voor dieren die door de vloer zakten, waarmee de provincie in de top drie staat. Alleen in Gelderland (58) en Overijssel (44) gebeurde dit vaker. Landelijk ging het om 218 meldingen.