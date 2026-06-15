Hoefkens mogelijk alsnog weg bij NAC en in beeld bij OH Leuven

Carl Hoefkens (47) lijkt mogelijk alsnog te vertrekken bij NAC Breda. De Belgische trainer staat volgens media in zijn thuisland in de belangstelling van OH Leuven, waar hij in beeld zou zijn om aan de slag te gaan. Na de degradatie uit de Eredivisie liet Hoefkens zelfs weten dat hij "nog niet klaar" was bij NAC en door te willen. Supporters dachten daar heel anders over: na een dramatisch seizoen zagen zij het liefst zijn kop rollen.

De naam van Hoefkens circuleerde de afgelopen maanden al vaker rond OH Leuven, maar een vertrek bij NAC leek tot voor kort niet concreet. Kort na de degradatie sprak de trainer nog zijn vertrouwen uit in een langer verblijf in Breda. Hij noemde zichzelf daarbij “een vechter, iemand die uit is op revanche en er alles aan wil doen om met deze club terug te knokken.”

Ondanks die uitspraken bleven de speculaties rond zijn toekomst bestaan. Tijdens het degradatieduel waren er in het stadion ook kritische geluiden richting de trainer te horen, onder meer via spandoeken van supporters.

Volgens Het Laatste Nieuws (HLN) zou Hoefkens nu toch dicht bij een overstap naar OH Leuven zijn, waar hij in beeld is als opvolger van Felice Mazzu. De Belgische club zou hem zien als onderdeel van een langeretermijnproject.

Degradatie

Hoefkens begon in 2024 als trainer bij NAC Breda, maar slaagde er niet in om de club in de Eredivisie te houden. NAC eindigde op een degradatieplaats en keerde terug naar de Keuken Kampioen Divisie.

Een vertrek betekent voor Hoefkens een terugkeer naar België, waar hij eerder al werkzaam was bij Club Brugge en Standard Luik. Omdat hij nog een doorlopend contract heeft bij NAC, ligt een eventuele vergoeding voor de club voor de hand. NAC heeft een vertrek vooralsnog niet officieel bevestigd.