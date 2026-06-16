Scott bepaalt waar we veilig kunnen zwemmen deze zomer

De belangrijkste badmeester van Brabant draagt geen fluitje en zit niet in een hoge stoel. Hij gaat met monsterflesjes langs de belangrijkste zwemplassen. Wateronderzoeker Scott van Nieuwenhoven controleert of het zwemwater veilig is. Hij bepaalt daarmee indirect of we deze zomer onbezorgd het water in kunnen springen of dat we beter op ons handdoekje kunnen blijven liggen.

"Als ik mijn werk niet goed doe, zijn er risico’s aan verbonden. Dat voelt als een grote verantwoordelijkheid", zegt Scott terwijl hij het water van de Binnenschelde in Bergen op Zoom inloopt. Het is een van de tien locaties die hij op één dag bemonstert. In zijn waterdichte pak lijkt hij, vanaf het strand gezien, nog het meest op een visser. Wanneer het water tot aan zijn middel reikt, vult hij de monsterpotjes. Een eerste snelle analyse, onder meer van het zuurstofgehalte, de zuurgraad en de vertroebeling, doet Scott ter plekke zelf. Daarna wordt het water in het laboratorium verder onderzocht. Blauwalg blijft de grootste plaag voor zwemmers

Het wateronderzoekslaboratorium AQUON analyseert en controleert namens drie waterschappen de zwemwaterkwaliteit in het overgrote deel van de provincie. Tijdens het zwemseizoen, van mei tot eind september, worden de ongeveer 90 officiële zwemwaterlocaties elke twee weken door Scott en zijn collega’s bemonsterd.

Voor zwemliefhebbers is de aanwezigheid van blauwalg een belangrijke spelbreker. In blauwalg zitten natuurlijke gifstoffen die misselijkheid, buikpijn en huidirritatie kunnen veroorzaken. Voor een gezonde volwassene is het meestal niet heel ernstig; je overlijdt er niet aan. Maar voor bijvoorbeeld een hond kunnen de gevolgen wel ernstig zijn.

Dit bordje zien we liever niet deze zomer (Foto: Willem van Nunen).

"Het zit van nature in de bodem van oppervlaktewater. Wanneer het een langere aaneengesloten periode erg warm is, kan blauwalg snel groeien. Je ziet dat aan groene spikkels of zelfs groene lagen in het water", legt Scott uit. Naast blauwalg wordt het zwemwater in onze provincie gecontroleerd op de aanwezigheid van de E. coli-bacterie. Ook deze poepbacteriën zijn meestal niet levensbedreigend, maar ze kunnen je wel flink ziek maken. Scott is ook in zijn vrije tijd graag in het water

Ondanks de vele uurtjes die Scott vanwege zijn werk in het water doorbrengt, neemt hij ook privé graag een duik in de buitenlucht. "Zeker met lekker weer, en ik weet natuurlijk precies waar de mooiste plekjes zijn." De metingen van hem en zijn collega’s worden verwerkt en verzameld. Op de website zwemwater.nl kun je de actuele situatie van je favoriete zwemwater bekijken. Voor de Binnenschelde geldt vooralsnog een negatief zwemadvies.