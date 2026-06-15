A50 deze week vier nachten dicht, omrijden tot 20 minuten extra

Even opletten als je vaker over de A50 rijdt: de snelweg is deze week vier nachten dicht. Dat komt door werkzaamheden van Rijkswaterstaat.

Zo is maandagavond tot dinsdagochtend de weg richting Nijmegen dicht tussen knooppunt Ekkersweijer en Son en Breugel. Ook de verbindingsweg van de A2 vanuit Den Bosch en Best naar de A50 is afgesloten.

Iedere nacht is een ander gedeelte afgesloten. De afsluitingen gelden allemaal van negen uur ’s avonds tot vijf uur de volgende ochtend.

Wanneer is de A50 dicht?

Dinsdagavond kun je richting Eindhoven niet over het stuk snelweg tussen Son en Breugel en Best. De A2-afrit Best richting Den Bosch is ook dicht.

De A50 gaat woensdagavond weer richting Eindhoven dicht, dit keer tussen Veghel en Son en Breugel. Donderdagavond is de laatste avond: dan is de snelweg richting Nijmegen tussen Helmond en Veghel afgesloten.

Waarom is de A50 dicht?

Rijkswaterstaat (RWS) voert die nachten onderhoud uit. "Het gaat onder meer om reparatie en vervanging van asfalt, maaien en mogelijk onderhoud aan borden, markeringen en installaties langs de weg", meldt RWS.

Omrijden kost maximaal twintig minuten. Langs de weg staan gele borden die je kunt volgen. Richting Nijmegen worden automobilisten omgeleid via de A2, richting Eindhoven gebeurt dat via de N279 en de A2.