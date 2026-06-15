Vrouw in Haaren opgelicht: man pint duizenden euro's van haar rekening

Een vrouw uit Haaren is opgelicht en daardoor duizenden euro's kwijtgeraakt. Ze kreeg een sms die van haar bank leek te komen, met het verzoek naar 'de bank' te bellen. Maar toen kreeg ze een oplichter aan de lijn.

Het gebeurde allemaal op 24 maart in de middag. De vrouw krijgt een bericht dat iemand in Düsseldorf online heeft ingelogd bij haar bank. Als zij dit niet heeft gedaan, dan moet ze bellen naar het nummer dat in de sms staat. Dat doet ze. De vrouw krijgt alleen niet de bank aan de telefoon, maar een oplichter die doet alsof hij een bankmedewerker is. Hij adviseert haar om haar inloggegevens te veranderen. Ze moet een nieuwe pincode maken en die aan hem doorgeven. Opeens duizenden euro's weg

Daar blijft het niet bij. Hij vraagt haar ook nog om geld van haar spaarrekening naar haar lopende rekening over te maken.

Het gesprek duurt nog geen half uur en het slachtoffer krijgt er geen goed gevoel bij. Ze besluit naar haar bankrekening te kijken en schrikt. De vrouw ziet dat er duizenden euro's zijn afgeschreven. Man pint in Amersfoort

Dat is net daarvoor gedaan door iemand bij een geldautomaat in Amersfoort, is te zien op beelden die Bureau Brabant maandag toont. De man pint met zijn telefoon. Het is niet duidelijk of het dezelfde man is als de man die de vrouw aan de telefoon had. De politie is op zoek naar de man. Hij heeft een donkere huidskleur en droeg tijdens de transactie een zwarte jas, pet en schoenen en een blauwe joggingbroek en hoodie. Iedereen die iets weet, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Bel nooit zomaar nummer

Bel nooit zomaar een nummer of klik op een link dat in een soortgelijke sms staat, is het advies van de politie nog. Kijk zélf in de app van je bank of er iets niet klopt of bel de bank via een nummer dat je zelf opzoekt. Bureau Brabant wordt elke maandag om 17.15 uur uitgezonden.