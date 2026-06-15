Onderzoek naar dode vrouw Sprang-Capelle nog niet klaar

Het onderzoek naar de dode vrouw in een huis aan de Kaardebol in Sprang-Capelle is voorlopig nog niet klaar. De politie laat weten dat het onderzoek maandag en dinsdagochtend nog doorgaat.

Het lichaam van de overleden vrouw is rond half vijf door een begrafenisondernemer en de recherche uit de woning gehaald en meegenomen. Tot zes uur is er maandag onderzoek gedaan in het huis. Ook dinsdagochtend gaat het onderzoek verder. "Tot op heden hebben we geen conclusie kunnen trekken."

Een woordvoerder van de politie laat weten dat ze nog geen informatie kunnen geven zolang het onderzoek naar de dood van de vrouw loopt. "Alle scenario's liggen nog open. Er kan sprake zijn van een ongeval, een natuurlijke dood of een misdrijf. We weten het nu nog niet."

'Ik had dit niet verwacht'

Buurtbewoner Jac werd vannacht wakker van geluiden in de straat. "Ik hoorde wat gerommel. Dat was blijkbaar de traumahelikopter", vertelt hij. Toen hij zijn rolluiken opendeed, zag hij politie staan. "Dat werden er snel meer. Dat is niet goed, leek me."

Later hoorde Jac dat er op de hoek van de straat een vrouw was overleden. "Daar schrok ik wel van", zegt hij. Hij kende de vrouw. "Ik had dit niet verwacht."

Telefoons uit huis gehaald

De politie wil niet zeggen of er mensen zijn aangehouden naar aanleiding van de dood van de vrouw. Er zijn enkele telefoons uit huis gehaald voor verder onderzoek.

In het huis aan de Kaardebol in Sprang-Capelle werd maandagochtend iets voor half vijf een dode vrouw gevonden. Een traumahelikopter landde in de buurt en meerdere ambulances kwamen naar het huis. Een groot politieonderzoek is opgetuigd, bij het huis zijn witte tenten neergezet.

Bekijk hier de beelden van het onderzoek bij het huis: