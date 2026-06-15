Levensgevaarlijke situatie in Klundert na verdwijnen van paaltjes

Sinds de gemeente Moerdijk de Hoogstraat in Klundert opnieuw heeft aangelegd, is er volgens de bewoners een gevaarlijke situatie ontstaan. Vrachtwagens en auto's rijden rakelings langs de voordeuren over de stoep door de smalle straat. 'We moeten eerst ons hoofd uit de voordeur steken om te kijken of we de deur uit kunnen lopen', vertelt een bezorgde bewoonster.

"Voor dat de straat werd opgeknapt, hadden we twee paaltjes op de stoep staan, omdat de auto's anders via de stoep reden", zegt Petua Kapitein. Maar nadat de straat opnieuw is aangelegd zijn die paaltjes niet teruggekomen. Levensgevaarlijk." Op filmpjes die Petua heeft gemaakt is te zien dat de auto's en vrachtwagens bij haar voor de deur de stoep op rijden, om elkaar te kunnen passeren. Daarbij rijdt een van de vrachtwagens en op een ander filmpje ook een bestelwagen heel dicht langs het huis en de voordeur van Petua.

"De gemeente luistert alleen maar en doet helemaal niks."

"Wij moeten eerst ons hoofd buiten steken om te kijken of het veilig is. Zoals je ook ziet hebben wij geen voortuin en wij hebben ook geen achterom", vertelt ze verder. "We hebben de politie gevraagd om het op te lossen, maar die stuurt ons terug naar de gemeente. Die zegge dat het aan de chauffeurs ligt en dat ze vaker BOA's of handhavers naar de straat sturen om te kijken of het goed gaat. Maar de BOA's zijn er natuurlijk alleen als er geen verkeer langskomt", vertelt een gefrustreerde Petua. Samen met drie andere bewoners van de Hoogstraat trok ze aan de bel bij de gemeente. "De gemeente en de gemeente luistert alleen maar en doet helemaal niks', zegt Petua.

"De kliko's rijden door trillingen naar de straat toe"

Ook zou de stoep te schuin zijn aangelegd waardoor mensen met rollators, rolstoelen en kinderwagens van de stoep naar de weg rollen. "Het is zo schuin dat een van de bewoners met een rolstoel heel veel moeite heeft die rolstoel op de stoep te houden. Bovendien rijden de kliko's door trillingen naar de straat toe", zegt Petua. De gemeente Moerdijk, waar Klundert onder valt, kon maandag nog niet op de klachten van de bewoners van de Hoogstraat reageren. Ook is nog niet duidelijk of de twee paaltjes terugkomen op hun plek.