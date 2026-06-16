LIVE 112-nieuws | Persoon opgesloten in lift door stroomstoring in Roosendaal | Politie vindt 5,5 kilo hasj: burgemeester sluit woning in Helmond

10:30

“De achterkant stond helemaal in de fik”, vertelt een geschrokken André van Eekelen dinsdagochtend. Een flinke brand heeft de avond ervoor het huis van zijn buurman volledig verwoest en het huis van André in Bergen op Zoom flink beschadigd. “Dit doet heel veel pijn”, zegt hij tegen Omroep Brabant. “Ik was net klaar met een verbouwing van twee jaar.”

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