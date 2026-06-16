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LIVE 112-nieuws | Persoon opgesloten in lift door stroomstoring in Roosendaal | Politie vindt 5,5 kilo hasj: burgemeester sluit woning in Helmond
Vandaag om 20:00
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
20:00
Persoon opgesloten in lift door stroomstoring in Roosendaal
De brandweer heeft dinsdagavond iemand uit een lift bevrijd in een wooncomplex aan de Feithlaan in Roosendaal. De lift was uitgevallen door een stroomstoring in een deel van Roosendaal en Nispen.
16:54
Politie vindt 5,5 kilo hasj: burgemeester sluit woning in Helmond
De burgemeester van Helmond heeft dinsdag een huis aan de Reggestraat in Helmond gesloten, nadat de politie daar 5,5 kilo hasj op zolder heeft gevonden. Het huis gaat drie maanden op slot.
16:36
Man loopt rond met iets wat op vuurwapen lijkt, politie zoekt getuigen
De politie zoekt naar een man die dinsdagmiddag over de parkeerplaats bij een Albert Heijn in Veldhoven met iets wat op een vuurwapen leek. Via onder meer Instagram is een getuigenoproep gedeeld.
15:58
Man die door rood rijdt blijkt 28 joints bij zich te hebben
Een 18-jarige man die op de Hambakenweg in Den Bosch door rood reed, is gesnapt met 28 joints. De joints zaten in een tas.
13:48
Scooter met 'wijkagent' op kentekenplaat verrast agent in Helmond
Een agent keek zondag verrast op toen hij een wel heel bijzondere scooter zag rondrijden in Helmond. Op de kentekenplaat zag de agent groot ‘WIJKAGENT’ staan - waarna de bestuurder een wheelie deed en wegreed, meldt de politie dinsdag in een bericht op Instagram.
13:12
Tweetal uit Sudan verstopt zich onder vrachtwagen om naar Calais te reizen
Twee mannen zijn dinsdagmorgen ontdekt nadat ze onder een vrachtwagen vandaan kwamen gekropen. Dat gebeurde op bedrijventerrein Vosdonk In Etten-Leur. De politie heeft de mannen meegenomen om hun identiteit te achterhalen.
10:41
Groot deel van Etten-Leur zit urenlang zonder water door foutje
Een 'flink deel' van Etten-Leur zat dinsdagochtend zonder water. Dat meldt leverancier BrabantWater. Het ging om een storing in het zuidwesten van het dorp en het gebied ten noorden van Rijsbergen. Rond het middaguur is de storing hersteld, meldt BrabantWater.
10:30
Vlammenzee slaat over naar huis van André: 'Ik ben helemaal van het padje'
“De achterkant stond helemaal in de fik”, vertelt een geschrokken André van Eekelen dinsdagochtend. Een flinke brand heeft de avond ervoor het huis van zijn buurman volledig verwoest en het huis van André in Bergen op Zoom flink beschadigd. “Dit doet heel veel pijn”, zegt hij tegen Omroep Brabant. “Ik was net klaar met een verbouwing van twee jaar.”
05:41
Verbijstering bij dierenambulance na dumping van 21 hanen
Aan de Brebitstraat in Haren zijn maandag 21 hanen gevonden. Ze waren daar gedumpt, meldt een medewerker van de dierenambulance Maasland.
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