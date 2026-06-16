Verbijstering bij dierenambulance na dumping van 21 hanen

Aan de Brebitstraat in Haren zijn maandag 21 hanen gevonden. Ze waren daar gedumpt, meldt een medewerker van de dierenambulance Maasland.

"Het blijft voor ons moeilijk te begrijpen hoe iemand tot zo'n daad kan komen", laat de medewerker weten op sociale media. "Dieren zijn geen wegwerpartikelen die je achterlaat wanneer ze niet meer gewenst zijn."

De medewerker wijst erop dat het dumpen van dieren niet alleen veel leed en stress voor de dieren met zich meebrengt, maar dat dit ook zorgt voor extra druk bij hulpverleners en opvangcentra die zich dagelijks inzetten voor hun welzijn.

Samen met de politie slaagden de dierenambulancemedewerkers erin alle hanen te vangen. De dieren zijn vervolgens overgebracht naar opvangcentrum De Maashorst, waar ze verzorgd worden.

"Voor degene die verantwoordelijk is voor deze dumping hopen we dat er wordt nagedacht over de gevolgen van dergelijke keuzes", verzucht de medewerker van de dierenambulance. "Er zijn altijd alternatieven en organisaties die kunnen meedenken wanneer de zorg voor dieren niet langer mogelijk is."

Bruiloftsgrap

Een maand geleden moesten medewerkers van de dierenambulance ook al uitrukken om 59 verwaarloosde kippen te redden uit een voortuin van een huis in Heesch. De kippen waren kaalgeplukt, verzwakt en onderkoeld. Deze dieren zouden onderdeel zijn geweest van een bruiloftsgrap. Twee kippen overleefden de 'grap' niet.