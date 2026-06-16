Ireen Wüst wordt chef de mission en leidt Nederlandse olympiërs in 2028

Ireen Wüst is door sportkoepel NOC*NSF benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal het Goirlese schaatsicoon deze functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen.



De 40-jarige oud-schaatsster neemt in Los Angeles het stokje over van Pieter van den Hoogenband, die onlangs moest vertrekken bij NOC*NSF . In de Alpen treedt ze mogelijk in de voetsporen van Carl Verheijen.

Wüst is de eerste vrouw die chef de mission wordt van de valide sporters. Paralympische ploegen hadden al eerder een vrouw als chef de mission met Esther Vergeer en Thea Limbach.

Op vijf Winterspelen gouden medaille voor Wüst

Wüst is met zes gouden, vijf zilveren en twee bronzen medailles de meest gedecoreerde olympiër uit de Nederlandse geschiedenis en bovendien de enige atleet ter wereld die op vijf verschillende Winterspelen een gouden medaille heeft veroverd.

Op de erelijst van de Goirlese staan verder dertien wereldtitels op een individuele afstand en zeven wereld- en vijf Europese titels allround.

Expert prestatiegedrag en mentale gezondheid

Sinds april 2023 is Wüst in dienst van NOC*NSF als expert prestatiegedrag en mentale gezondheid. In die hoedanigheid begeleidt ze sporters die zich voorbereiden op een carrière in de topsport bij de opleidingsprogramma's van TeamNL-centra. Daarnaast is ze leefstijlcoach bij Topsport Noord, een van de regionale topsportcentra in Nederland.