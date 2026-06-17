Kapotte Kachels versus Abba in opmerkelijke rechtszaak om carnavalskraker

Carnavalsband de Kapotte Kachels uit Eindhoven had woensdag een wel heel speciaal optreden. In de rechtbank in Utrecht stonden de leden van de band lijnrecht tegenover de grote muziekuitgever Universal Music. Die vindt dat het nummer Dikke Pens niet op Spotify mag, omdat Abba geen parodieën duldt op hun nummer Take a chance on me.

Volgens de advocaat van de Kapotte Kachels moet zo’n parodie gewoon kunnen, ook op Spotify. “Carnaval vier je niet alleen in de kroeg, maar ook thuis. En dan wil je zo’n nummer streamen”, betoogde hij. Hij ziet niet zo’n probleem met een parodie die gebaseerd is op een liedje van Abba. “Het is 50 procent van Abba en 50 procent van de Kapotte kachels”, verduidelijkte hij.

Ook bijzonder was dat beide nummers aan het begin van de rechtszaak werden afgespeeld in de rechtszaal. De griffier had de nummers speciaal opgezocht op Youtube en speelde met een serieus gezicht eerst Abba’s Take a chance on me af en daarna Dikke Pens. Het zal ongetwijfeld het meest serieuze publiek zijn geweest voor Dikke Pens, al riep de advocaat van het platenlabel van Abba dat ‘het moeilijk is om stil te zitten!’

Maar daar is Universal Music het niet mee eens en de uitleg was simpel: Abba wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt en dat hun naam ineens op Spotify bij een nummer van de Kapotte Kachels komt te staan. “Dat willen Björn en Benny van Abba gewoon niet”, zei de advocaat van Universal. “Ze geven nooit toestemming om hun teksten aan te passen. Aan niemand. En al helemaal niet om geld ermee te verdienen.”

Volgens Universal Music mogen de heren gewoon het nummer spelen tijdens live optredens en is uitzenden op tv of YouTube geen probleem. Maar het wereldwijd verspreiden via Spotify mag niet.

De vier leden van de Kapotte Kachels zaten er zwijgend bij tijdens het juridische steekspel van de advocaten en lieten het woord aan hen over. Zij vinden dat Dikke Pens overal te beluisteren moet zijn, ook op Spotify. Ze wonnen er niet voor niets Kies je Kraker mee in 2025.

Ze haalden meer dan een miljoen streams op Spotify en dat vindt Universal ook commercieel. “Dat geld mag Abba van ons hebben”, was een van de weinige dingen die Sander van de Dikke Kachels nog toevoegde aan de woorden van de advocaten.

Welke kant het nu opgaat, is nog onduidelijk. De rechter oordeelt op 29 juli of Dikke Pens terug op Spotify mag of dat Abba gelijk krijgt.