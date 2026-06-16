Dit bos gaat dicht na jaren van extreem weer: te gevaarlijk voor bezoekers
Het noordelijk deel van beekdal op Landgoed de Utrecht is voorlopig niet meer toegankelijk voor bezoekers. Het natuurgebied bij Reusel-De Mierden en Hilvarenbeek is dinsdag per direct afgesloten, omdat er veel dode en instabiele bomen staan. Die kunnen zomaar omvallen of zware takken verliezen, waardoor het voor bezoekers van het bos te gevaarlijk is om het gebied te betreden.
Het beekdal hoort bij Landgoed De Utrecht, een uitgestrekt natuurgebied in de Kempen dat grenst aan België. De afgelopen jaren heeft het landgoed, met 1600 hectare bos, te maken gehad met steeds extremere weersomstandigheden.
Wateroverlast en droogte hebben negatieve gevolgen voor de bomen. Vooral beuken zijn gevoelig voor de snelle wisselingen in vocht en temperatuur, waardoor ze sneller afsterven.
Wortelrot
In 2023 en 2025 viel er een grote hoeveelheid regen, waardoor de bodem in het natuurgebied langdurig was verzadigd. Hierdoor kregen boomwortels te weinig zuurstof, wat leidde tot wortelrot en verzwakking van de stabiliteit.
Volgens de beheerders van Landgoed De Utrecht zijn niet alleen natte jaren een probleem voor de bomen. Ook de droge periodes van de afgelopen jaren laten hun sporen achter. Verzwakte bomen hebben moeite om die droogte op te vangen en raken steeds verder in slechte conditie.
Kans op omvallen, zelfs bij weinig wind
Het gevolg is een bosgebied waar bomen onverwacht kunnen omvallen, zelfs als er nauwelijks wind staat. Daarom is het noordelijke deel van het beekdal sinds dinsdag afgesloten. Mensen die het verbod negeren, kunnen daarvoor worden vervolgd en opdraaien voor eventuele schade.
Boomveiligheidsexperts onderzoeken en herstellen het gebied de komende tijd. Wanneer bezoekers weer welkom zijn, is nog niet bekend.
Boscafé open
Herberg In Den Bockenryder kreeg dinsdag heel wat telefoontjes van mensen die zich afvroegen of ze nog wel terecht kunnen voor een biertje, uitsmijter of appelflap.
De eigenaar kan ze geruststellen: het terras van de populaire uitspanning is gewoon open. "Hier is niks aan de hand, en je kunt hier ook een mooie wandeling maken langs de Reusel", zegt hij. "Het gebied dat dicht is, ligt wat noordelijker. Er staat duidelijk aangegeven met borden dat je er niet door kunt."