Dit bos gaat dicht na jaren van extreem weer: te gevaarlijk voor bezoekers

Het noordelijk deel van beekdal op Landgoed de Utrecht is voorlopig niet meer toegankelijk voor bezoekers. Het natuurgebied bij Reusel-De Mierden en Hilvarenbeek is dinsdag per direct afgesloten, omdat er veel dode en instabiele bomen staan. Die kunnen zomaar omvallen of zware takken verliezen, waardoor het voor bezoekers van het bos te gevaarlijk is om het gebied te betreden.

Het beekdal hoort bij Landgoed De Utrecht, een uitgestrekt natuurgebied in de Kempen dat grenst aan België. De afgelopen jaren heeft het landgoed, met 1600 hectare bos, te maken gehad met steeds extremere weersomstandigheden. Wateroverlast en droogte hebben negatieve gevolgen voor de bomen. Vooral beuken zijn gevoelig voor de snelle wisselingen in vocht en temperatuur, waardoor ze sneller afsterven. Wortelrot

In 2023 en 2025 viel er een grote hoeveelheid regen, waardoor de bodem in het natuurgebied langdurig was verzadigd. Hierdoor kregen boomwortels te weinig zuurstof, wat leidde tot wortelrot en verzwakking van de stabiliteit.