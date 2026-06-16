Man (26) is fatbike die 100 kilometer per uur kan waarschijnlijk kwijt

De bestuurder van de opgevoerde fatbike die afgelopen weekend door de politie in beslag werd genomen, is een 26-jarige man uit Schijndel. Hij reed op een fatbike door Den Bosch die bijna 100 kilometer per uur kon. Dat is 75 kilometer per uur harder dan je met een fatbike mag.

De man werd gecontroleerd op de Pettelaarseweg. "Agenten zagen hem rijden en vonden zijn snelheid wel heel hoog", vertelt een politiewoordvoerder dinsdag. Ze zetten de achtervolging in en hielden hem verderop staande. "Ze hebben die fatbike gecontroleerd en zo vastgesteld dat die daarmee 99 kilometer per uur kon rijden."

De man heeft een boete gekregen omdat de fatbike niet aan de technische eisen voldoet. Hoe hoog die boete wordt, bepaalt de officier van justitie. Ook beslist die of de man zijn fiets terugkrijgt. "Ik heb het dossier niet gezien, maar de kans dat hij hem terugkrijgt is klein. Waarschijnlijk wordt de fatbike onttrokken aan het verkeer", zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

Geen snelheidsboete

Op de Pettelaarseweg geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Die heeft de Schijndelnaar met z'n fatbike waarschijnlijk fors overschreden.

Toch is de man niet beboet voor zijn snelheid. Voor gewone fietsen gelden de bekende wettelijke maximumsnelheden namelijk niet.