Boek met verborgen schat per ongeluk ingeleverd bij bibliotheek

Nooit eerder hadden ze bij de bibliotheek in Oss zo een dure boekenlegger gezien. Bij het innemen van een geleend boek zaten zes briefjes van vijftig als een soort bladaanwijzer in het boek verstopt.

De laatste lener van het boek werd snel na de ontdekking opgespoord en kwam de driehonderd euro snel en opgelucht ophalen. Verborgen schatten

De medewerkers van de bieb zijn blij dat het geld weer terug is bij de eigenaar, al hadden ze stiekem in gedachten ook al plannen voor een teamuitje, schrijven ze op Facebook. Moraal van het verhaal: check altijd je geleende boeken op verborgen schatten voordat je ze terugbrengt.