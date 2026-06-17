'Eervolle baan' voor Ireen Wüst, maar wat doet een chef de mission?

Met zes gouden, vijf zilveren en twee bronzen medailles is Ireen Wüst (40) de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden. De voormalig topschaatsster uit Goirle hoopt in 2028 tijdens de Olympische Spelen in Los Angeles opnieuw veel te mogen feesten, maar dan als chef de mission van TeamNL. Maar wat doet zo’n chef nou eigenlijk? “Het is meer dan alleen als mascotte op de tribune zitten en juichen”, lacht Wüst.

Nog 759 dagen en dan beginnen de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Nog ruim twee jaar voor Ireen Wüst om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het toernooi waar ze als schaatsster vijf keer aan meedeed. “Het is nog ver weg, maar ook weer niet", zegt ze. "De atleten zijn volle bak bezig met hun route richting de Spelen. Het geeft mij tijd om de sporters, trainers en de sporten goed te leren kennen.” Dat ze een achtergrond heeft als wintersportster, maakt volgens Wüst niets uit. “Of je nu aan zwemmen, judo, kanovaren of schaatsen doet, we spreken dezelfde taal. In de top loop je tegen vergelijkbare obstakels, valkuilen en uitdagingen aan.”

Het eerste contact met NOC*NSF-topsportdirecteur André Cats vond plaats rond september 2025. Beiden kenden elkaar toen Wüst nog topsporter was, maar ook van de jaren daarna toen ze bij de koepelorganisatie werkte als expert prestatiegedrag en mentale gezondheid binnen de afdeling Topsport. De Brabantse Wüst, die al jaren in Friesland woont, noemt het eervol dat ze provinciegenoot Pieter van den Hoogenband op mag volgen. “En dat als eerste vrouw, dat werd tijd. Al ben ik niet daarom gekozen, maar omdat ik de kwaliteiten bezit die deze rol nodig heeft.” Haar takenpakket voor en tijdens de Spelen is gevarieerd. “Veel mensen kennen de chef de mission als de man die juicht als het goed gaat en een arm om de schouder slaat als het minder gaat”, zegt Wüst. “Er komt veel meer bij kijken. Als chef wil ik samen met een team ervoor zorgen dat de sporters zo goed mogelijk zijn voorbereid. Tijdens de Spelen moeten ze de beste versie van zichzelf zijn. Maar ik kijk ook bijvoorbeeld mee naar het hele proces, zoals waar we het beste kunnen zitten in Amerika.”

"Hopelijk net dat zetje in de goede richting."

Wüst wil een steun en toeverlaat zijn en bekend staan als een laagdrempelige chef. “Dat als ik in het olympisch dorp een koffietje drink, atleten me aan mijn jasje trekken als ze ergens mee zitten. Als ervaringsdeskundige kan ik ze hopelijk net dat zetje in de goede richting geven. Ook vraag ik waar ze behoefte aan hebben.” Als schaatster was de Goirlese fysiek ijzersterk, maar ook mentaal. De wedstrijdspanning zal nu een heel andere spanning worden. “Na het startschot viel bij mij altijd de spanning weg. Ik denk in een rol als chef dat ik de hele tijd met samengeknepen billen zit, je wil dat alles zo goed mogelijk verloopt. Maar naast de spanning ga ik er zeker van genieten.”