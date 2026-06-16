Weer ongeluk met barbecue, man zwaargewond aan gezicht na steekvlam

Voor de tweede keer in korte tijd heeft een ongeluk met een barbecue voor ernstig letsel gezorgd. Dinsdagavond raakte aan de Beukenstraat in Dongen een man zwaargewond aan zijn gezicht door een steekvlam uit de barbecue. Hij had daar net ethanol, een ontvlambare vloeistof, op gespoten. Met Pinksteren raakten twee kinderen in Breda zwaargewond toen hun vader spiritus op de barbecue spoot.

Redactie Geschreven door

Dinsdagavond kwamen meerdere ambulances en een traumahelikopter ter plaatse. Agenten hebben eerste hulp verleend.

De man is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Veel buurtbewoners stonden op straat om te kijken wat er aan de hand was. Vorige maand raakten twee kinderen in Breda zwaargewond toen hun vader spiritus op het vuur spoot. Dat gebeurde tijdens een barbecue van de Augustinusparochie op de binnenplaats van de Franciscuskerk in Breda. De jongen en het meisje liggen nog steeds in het ziekenhuis, zo werd maandag bekend.