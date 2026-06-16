Grote woningbrand in Rijen, huis deels ingestort

Aan de Hoofdstraat in Rijen woedt dinsdagnacht een grote brand in een vrijstaand huis. Door de brand is het huis deels ingestort. Volgens de brandweer is het nog onduidelijk of er iemand in het huis is.

De woning staat op steenworp afstand van de Maria Magdalenakerk midden in het dorp. De brand trekt veel bekijks. De Hoofstraat is afgesloten en omstanders worden op afstand gehouden.

Dak ingestort

Het dak van het huis stortte deels in tijdens het blussen van de brand. De brandweer heeft onder andere een hoogwerker ingezet om de enorme vlammenzee te bestrijden.

Het karakteristieke pand werd in 2023 door de gemeente aangewezen als 'cultuurhistorisch waardevolle bebouwing'.