Uitgebrande woning Rijen: vandaag zoekactie naar bewoner Kees

Een specialistisch team gaat woensdag zoeken naar de bewoner van het pand in Rijen dat in de nacht van dinsdag op woensdag is afgebrand. Volgens buurtbewoners is Kees de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Woensdagochtend staat het afgebrande pand in het centrum van het dorp er verlaten bij. Het is afgezet met linten. Een dorpsbewoner zag de brand gebeuren. "Het was een enorme vuurzee. Het is triest, ook omdat we niet weten wat er met Kees gebeurd is."

Een buurvrouw vertelt woensdagochtend dat tijdens de brand medewerkers van New York Pizza iemand uit de woning hebben gehaald. Volgens haar ging het daarbij niet om bewoner Kees. "Het huis werd regelmatig leeggehaald, maar er kwamen telkens wel spullen bij", vertelt een andere buurtbewoner. "Een paar jaar geleden is het huis verkocht maar Kees mocht er tot zijn dood blijven wonen." Buurtbewoners zeggen ook dat er nog twee fietsen bij de woning stonden, wat erop kan wijzen dat Kees op dat moment thuis was.

Huis volledig in vuur en vlam

De woning ging rond twaalf uur in vlammen op. Toen de brandweer arriveerde, stond het huis al volledig in brand. Tijdens het blussen is een deel van het huis ingestort. Vanwege het grote instortingsgevaar kon de brandweer de woning niet veilig betreden. De brand is daarom van buitenaf bestreden met onder meer een hoogwerker. Rond twee uur ’s nachts werd duidelijk dat er met een drone in het pand werd gekeken om toch een beeld te krijgen van de situatie binnen. Er werd toen al rekening gehouden met de mogelijkheid dat er nog iemand in de woning aanwezig kon zijn, maar daar kon op dat moment geen duidelijkheid over worden gegeven. De brandweer bevestigt woensdagochtend dat de bewoner nog altijd wordt gezocht. “Het pand staat op instorten, dus we kunnen niet zomaar naar binnen. We gaan nu een plan maken,” laat een woordvoerder weten. Het wachten is nog op een specialistisch team van de brandweer. Specialistisch team start zoekactie

De zoektocht naar een mogelijke persoon in het puin gebeurt woensdag door een specialistisch team. Daarbij wordt stap voor stap bekeken of het veilig genoeg is om delen van de woning verder te betreden. De politie staat bij de woning en houdt het gebied afgeschermd. Voor zover bekend is er op dit moment geen verdere activiteit in of rond het pand.

Woning in Rijen die is afgebrand (foto: Noel van Hooft).





