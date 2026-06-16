Huis deels ingestort door grote brand, zoektocht naar bewoner

Een huis aan de Hoofdstraat in Rijen is dinsdagnacht door brand verwoest. Een deel van het huis is ingestort. De brandweer houdt er rekening mee dat de bewoner nog binnen was. Door instortingsgevaar kon de brandweer niet naar binnen, de brand werd van buitenaf bestreden.

Hulpdiensten werden kort voor middernacht gealarmeerd. Toen de brandweer aankwam, stond het huis al helemaal in brand. Een deel stortte in tijdens het blussen.

Rond twee uur 's nachts meldde de brandweer dat er met een drone in het huis wordt gevlogen om te zien of er nog iemand thuis was. Die zoektocht leverde nog niks op, daarom wordt er woensdag verder gezocht. Er zijn hekken geplaatst en de politie houdt een oogje in het zeil.

Huis staat midden in het dorp

De woning staat op steenworp afstand van de Maria Magdalenakerk midden in het dorp. De brand trok 's nachts veel bekijks. De Hoofstraat werd afgesloten en omstanders werden op afstand gehouden. De brandweer zette onder andere een hoogwerker in om de enorme vlammenzee te bestrijden.

Het karakteristieke pand werd in 2023 door de gemeente Gilze en Rijen aangewezen als 'cultuurhistorisch waardevolle bebouwing'.