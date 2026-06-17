Wethouder overleeft motie van wantrouwen in spoeddebat over asielopvang

Wethouder Pieter Paul Slikker (GroenLinks-PvdA) heeft een motie van wantrouwen overleefd na een fel debat over de opvang van 50 minderjarige vluchtelingen in Engelen. De oppositie verwijt het college dat de gemeenteraad te laat is geïnformeerd over de plannen voor locatie De Beverspijken. De coalitie bleef Slikker steunen, waardoor de motie geen meerderheid kreeg.

Slikker haalt daarbij een voorbeeld aan waarbij een voorgenomen azc-locatie op het laatste moment nog klapte omdat de grondeigenaar meer geld wilde zien. Actief infomeren over plannen die mogelijk niet eens doorgaan, zou in de ogen van de wethouder onnodig onrust worden veroorzaakt.

Het interpellatiedebat ging met name over de vraag wanneer de raad had moeten worden geïnformeerd dat de locatie in Engelen in beeld was voor de opvang van asielzoekers. Die discussie zit hem vooral in de definitie van ‘een concrete locatie’. Volgens de wethouder kan hij de raad en inwoners pas informeren op het moment dat het COA een overeenstemming heeft bereikt met de pandeigenaar. “Dat was pas op 3 april rond en geen seconde eerder. Sterker nog, ik heb begrepen dat dit nog best spannend was.”

Eerste contact al in 2024 De aanleiding voor het spoeddebat was een stapel documenten, waaronder mails en onderzoeksrapporten van het COA, die naar buiten kwamen na meerdere WOO-verzoeken en vragen van raadsleden. Daaruit bleek dat het COA op 3 oktober 2024 voor het eerst aan de gemeente liet weten dat ze ‘De Beverspijken 2’ heeft aangeboden gekregen als mogelijke locatie voor opvang.

De oppositiepartijen zegden het vertrouwen in Slikker op, maar de coalitie hield hem overeind, meldt DTV . Daarmee haalde de motie van wantrouwen geen meerderheid. Wel bleef er stevige kritiek op het moment en de manier waarop de raad is geïnformeerd over de plannen voor de opvang in Engelen.

Actiever informeren

Een deel van de gemeenteraad is het daar niet mee eens en benoemt afspraken in het ‘handvest actieve informatievoorziening’. Zij hadden eerder van de plannen af willen weten. Ook als de deal met een pandeigenaar nog helemaal niet rond is. “Juist als het om maatschappelijk gevoelige thema’s gaat”, aldus Judith Hendrickx van De Bossche Groenen. Zelfs het CDA, dat de afgelopen vier jaar zelf in de coalitie zat, was kritisch op de wethouder. “Het schuurt wat ons betreft als informatie al een jaar bekend is.”

Zo blijkt uit de stukken dat in februari 2025 al gewerkt werd aan de planning voor een omgevingsdialoog. “Toen heeft het college willens en wetens gekozen om raad en omwonenden nog niet te informeren”, betoogt PVV’er Alexander van Hattem. “Dat had desnoods nog vertrouwelijk gekund.” Slikker blijft erbij dat hij de afspraken heeft gevolgd die er zijn gemaakt met de raad. “Als jullie in de toekomst eerder geïnformeerd willen worden, is dat een gesprek dat we kunnen voeren. Maar ik zou het niet aanraden.”

Dat er al aan die planning voor omgevingsdialoog werd gewerkt voordat de pandeigenaar en het COA de handtekening hadden gezet, is volgens Slikker logisch. “Uiteraard hebben wij vooraf al nagedacht over hoe we het gaan doen als dat plan inderdaad tot stand komt. We willen vanaf dat moment namelijk zo snel mogelijk ermee naar buiten.”

'Ik had daar inderdaad een komma achter kunnen zetten'

De oppositiepartijen vroegen met name duidelijkheid over uitspraken die Slikker heeft gedaan in een vergadering van 4 maart 2026. Dat was twee weken voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij somde de lopende ontwikkelingen voor asielopvang op en zei: “Er leeft geen enkele behoefte of wens om daar anders naar te gaan kijken in de komende periode. Dus op dit punt kan ik u geruststellen”.

Slikker verduidelijkt tijdens het spoeddebat de context achter die uitspraken. Dat was een reactie op een motie van de PVV dat de gemeente mogelijk meer vluchtelingen zou gaan opvangen dan de 600 die Den Bosch volgens de spreidingswet moet regelen. “Ik heb gezegd dat we bij dat aantal blijven en dat er geen nieuw verdeelbesluit lag. Als de minister zou bellen voor meer opvangplekken, zijn andere gemeenten die nu nog weinig of niks doen eerst aan zet.”



Hij somde vervolgens de opvanglocaties op die in Den Bosch al zijn gerealiseerd of al in voorbereiding zijn. De wethouder geeft toe dat hij na zijn antwoord een komma had kunnen zetten. “Daar had achteraan kunnen komen dat de opgave voor de 75 minderjarige vluchtelingen nog open stond.” Tegelijkertijd stelt hij dat die zoektocht naar een locatie voor amv’ers geen nieuwe informatie kan zijn voor de raad. Daar was de gemeenteraad immers al in april 2024 over geïnformeerd door het college.

Stilgehouden tot na verkiezingen?

Uit de opgevraagde stukken blijkt tevens dat het COA in december 2025 aan de gemeente vraagt om een vooroverleg in te plannen over de vergunningsaanvraag. Daarin schrijft de opvangorganisatie: “Die willen we in alle stilte (intern) voorbereiden en pas indienen na groen licht van de gemeente, bijvoorbeeld na de verkiezingen.” Een zin die bij meerdere partijen in het verkeerde keelgat schoot. Ze vermoedden dat het college de plannen bewust over de verkiezingen heen wilde tillen. “Wat mij betreft komt deze wethouder daar niet mee weg”, aldus Van Hattem.

Die beschuldiging ontkent wethouder Slikker stellig: “Het is aan het COA om te bepalen wanneer het de aanvraag indient. Wij zijn niet de initiatiefnemer van de opvang. Elke uitlating die de organisatie daarover doet is aan hen. Dat was geen verzoek van het college en zal het ook nooit worden.” Hij beweert zelfs de mail nog nooit gezien te hebben, tot het moment dat de stukken naar buiten kwamen via een WOO-verzoek.