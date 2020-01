College van Bergen op Zoom overleeft motie van wantrouwen na soap rondom zwembad De Schelp

Woensdag legde wethouder Stinenbosch haar functie neer. Lijst Linssen diende een motie van wantrouwen in tegen het hele college en noemde het opstappen van Stinenbosch niet genoeg. Volgens de partij zouden alle wethouders het veld moeten ruimen.

Hoofdpijndossier

Zwembad De Schelp is jaren een hoofdpijndossier, maar dinsdag werd duidelijk dat dat dossier nog erger is dan gedacht. Het was een chaos, want pas enkele minuten voor de heropening van het zwembad gaf de toezichthouder toestemming.

Dat de motie geen meerderheid vond, wil niet zeggen dat de Bergse partijen blij zijn met de gang van zaken. De meest gehoorde vraag donderdagavond was: 'hoe gaan we dit in de toekomst anders doen?'." Ook onder het publiek was er soms verontwaardiging. "Wat een puinhoop", wordt er verzucht.

'Er moet iets veranderen'

Wethouder Barry Jacobs, die het zwembaddossier overnam van zijn afgetreden voorganger, noemt een aantal 'beheersmaatrelegen' om de zaken weer onder controle te krijgen. Zo zal er meer aan risicomanagement gedaan gaan worden. Ook zei hij al bezig te zijn met wat aanbevelingen uit het rapport. "Wij zetten een concrete verandering in."

Hij stelt daarna: "Er is veel werk aan de winkel. We hebben nu niet alle oplossingen klaar, maar we zijn er volop mee bezig. Het college is er echt van doordrongen dat er iets moet veranderen."

Meer dicht dan open

De gemeente sloot het zwembad in maart 2018 acuut, nadat er roest in de bouten van de constructie werd gevonden. Dit zorgde voor een onveilige situatie. Het bad bleef anderhalf jaar dicht en werd meteen grondig gerenoveerd.

In september werd het bad feestelijk heropend, maar niet voor lang. De Schelp is nu nog steeds dicht. Het zwembad heeft sinds de heropening problemen met de luchtkwaliteit. Meerdere werknemers kregen bij lange werkdagen last van geïrriteerde ogen en hoofdpijn. Ook werd legionella geconstateerd.

Wanneer weer open?

Het zwembad zou 3 februari weer open moeten gaan. Wethouder Jacobs heeft de raad er meerdere keer van verzekerd dat dat alleen gebeurt als het echt veilig is.

LEES OOK: Hoofdpijndossier rond zwembad De Schelp doet wethouder opstappen in Bergen op Zoom

LEES OOK: Met heropening zwembad De Schelp was van alles mis schrijft gemeentebestuur