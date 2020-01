Hoofdpijndossier rond zwembad De Schelp doet wethouder opstappen in Bergen op Zoom

Haar positie was onhoudbaar geworden. Dinsdag werd duidelijk dat voor de heropening van het zwembad nog veel meer mis was gegaan dan tot nu toe bekend was. Het was een chaos: pas enkele minuten voor de heropening gaf de toezichthouder toestemming.

Tegen de wethouder en de rest van het college is een motie van wantrouwen ingediend. Vrijdag zou hen tijdens een debat het vuur aan de schenen gelegd worden. Oppositiepartij Lijst Linssen noemt het opstappen van Stinenbosch niet genoeg en wil dat het gehele college van B en W het veld ruimt.

LEES OOK: Met heropening zwembad De Schelp was van alles mis schrijft gemeentebestuur

Meer dicht dan open

De gemeente sloot het zwembad maart 2018 acuut, nadat er roest in de bouten van de constructie werd gevonden. Dit zorgde voor een onveilige situatie. Het bad bleef anderhalf jaar dicht en werd meteen grondig gerenoveerd.

Op in september werd het bad feestelijk heropend, maar niet voor lang. De Schelp is nu nog steeds dicht. Het zwembad heeft sinds de heropening problemen met de luchtkwaliteit. Meerdere werknemers kregen bij lange werkdagen last van geïrriteerde ogen en hoofdpijn. Ook werd legionella geconstateerd.

Volgens de laatste verwachtingen kan het bad op maandag 3 februari weer open.