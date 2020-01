Met heropening zwembad De Schelp was van alles mis schrijft gemeentebestuur

BERGEN OP ZOOM -

De legionellabesmetting in zwembad De Schelp in Bergen op Zoom is nog altijd niet onder controle. Daarnaast blijkt er in de periode in aanloop naar heropening van het zwembad in september vorig jaar, nog veel meer mis zijn gegaan dan tot nu toe bekend was. Dat blijkt allemaal uit een feitenrelaas dat het college van B en W naar de gemeenteraad heeft gestuurd.