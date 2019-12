Problemen Zwembad de Schelp houden maar niet op, legionella geconstateerd in de douches

De problemen willen maar niet ophouden bij Zwembad de Schelp in Bergen op Zoom. In de douches is legionella geconstateerd. Een 'testzwemdag' die zou moeten bijdragen aan de heropening van het bad, kan hierdoor niet doorgaan.

Legionella is een bacterie die een acute infectie van de luchtwegen kan veroorzaken, maar de meeste mensen worden na blootstelling aan deze bacterie niet ziek. Experts proberen het probleem nu op te lossen.

De zwemtest wordt waarschijnlijk een week uitgesteld. Het is nog altijd onduidelijk wanneer het bad weer open gaat.

Meer dicht dan open

Het zwembad is de laatste anderhalf jaar meer dicht dan open. Zo is het bad nu al bijna twee maanden dicht vanwege technische problemen. En dat terwijl het bad pas anderhalve maand open was, na anderhalf jaar dicht te zijn geweest vanwege acute problemen met de draagconstructie en vanwege een miljoenenrenovatie.

De Schelp heeft door de technische problemen last van een slecht klimaat. Zwemmers en personeel klaagden hierdoor over geïrriteerde ogen en hoofdpijn. Om te kijken of de problemen nu zijn opgelost, organiseert het bad proefzwemdagen. Dan wordt gekeken of alles ook goed gaat, als er mensen in het zwembad zijn. Door de bacterie kan de test van zaterdag dus niet doorgaan.



LEES OOK: Probleemzwembad De Schelp al een maand dicht: vijf vragen en antwoorden