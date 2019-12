'Legionellafout' in zwembad De Schelp onacceptabel, vinden raadsleden

Roest, slechte luchtkwaliteit en sinds deze week legionella. Zwembad De Schelp in Bergen op Zoom blijft dicht door opstapelende problemen. Oppositiepartijen zeggen zaterdag dat er geen excuus mag zijn voor de laatste tegenslag, het aantreffen van legionella in de doucheruimtes. ''Iedereen weet dat je na een lange vakantie de waterleiding goed moet spoelen, behalve bij de gemeente dan", zegt Theo de Jong van de SP.

Samen 0164, PvdA en SP gaan maandag raadsvragen stellen naar aanleiding van de legionellavondst. Dat zegt raadslid Theo de Jong namens de socialisten. ''De ellende houdt niet op. Het zwembad ligt al bijna twee jaar lang onder een vergrootglas maar toch gaat er nog van alles mis.''

Burgemeester en wethouders maakten vrijdagavond bekend dat een 'testzwemdag' afgelast moest worden door de vondst van legionella bij de douches. Het testzwemmen zou moeten bijdragen aan de heropening van het zwembad dat anderhalve maand geleden dicht moest vanwege slechte luchtkwaliteit.

De Jong vindt het onacceptabel dat er geen verantwoordelijkheid wordt genomen voor de zoveelste gemaakte fout. "We willen nu weten hoe dit kan en wie de verantwoordelijkheid heeft. Het zwembad staat al weken stil, hoe komt het dat het bij niemand opkomt om de leidingen dagelijks te spoelen?'', vraagt het raadslid zich af.

Lachwekkende soap

Fractievoorzitter en oud-wethouder Ton Linssen van Lijst Linssen verbaast zich niet over de nieuwe tegenslag. "Zoiets konden we wel verwachten in deze lachwekkende soap.'' Maar het raadslid kan er allerminst om lachen. Hij zegt zich al sinds 1999, het jaar van de opening, te ergeren aan alles wat mis is gegaan met het zwembad. ''De afgelopen twee jaar zijn rampzalig geweest en hebben de stad klauwen met geld gekost. Je zou zeggen dat nu bij zelfs het vervangen van een gloeilamp de strengste controle wordt toegepast.''

De Schelp is de afgelopen twee jaar langer dicht dan open geweest. In maart 2018 moest het zwembad noodgedwongen worden gesloten nadat er corrosie in de staalconstructie werd gevonden. Na een miljoenen kostende renovatie werd de Schelp op 2 september heropend. Slechts een aantal dagen later moesten de deuren wederom dicht. Problemen met de luchtkwaliteit zorgde ervoor dat medewerkers en bezoekers medische klachten kregen.

Klauwen met geld

Over het probleem in de constructie van het markante gebouw verscheen onlangs een rapport. Maar Linssen zit nog met een hoop onbeantwoorde vragen. Voornamelijk wat de kosten zijn van de langdurige sluiting. "Dit kost de belastingbetaler klauwen met geld. Het personeel moet doorbetaald worden en ook zijn de onderhoudskosten hoog.''

De gemeente verwacht een week nodig te hebben om het legionellaprobleem op te lossen, daarna kan het testzwemmen doorgaan. In de brief naar de burgemeester en wethouders vraagt Theo de Jong van de SP ook om eindelijk duidelijkheid te schaffen in hoe lang de sluiting nog kan duren. Volgens De Jong staat zwemvereniging De Krabben namelijk op het punt om failliet te gaan als het zwembad niet snel opengaat.