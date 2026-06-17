PSV reageert op kritiek op 'vruchtenhagelshirt': 'Voor jeugdige doelgroep'

Iedereen heeft er een mening over in voetballand: shirtjes. Het is dus geen verrassing dat het nieuwe PSV-shirt de tongen losmaakt. Toch is sommige kritiek wel heel fel. PSV had dat liever anders gezien, reageert Arne van Breugel, manager merchandise van de Eindhovense club.

Het uitshirt werd dinsdag onthuld en valt vooral op door de roze, paarse en oranje details. Ook het PSV-logo kreeg een fel kleurtje. Het shirt werd online gekscherend een vruchtenhagelshirt genoemd. Van Breugel zegt in het Omroep Brabant-radioprogramma KEIgoeiemorgen dat hij de kritiek heeft meegekregen. “Dat er zoveel negatieve reacties zijn vinden wij niet leuk”, zegt hij. “Dat vindt niemand leuk. We doen dit naar eer en geweten. Natuurlijk heb je het liefste dat er alleen maar positieve reacties komen. Er zit veel tijd in het maken van zo’n shirt.” Maar om hoeveel tijd gaat het dan eigenlijk? Meer dan je misschien denkt. “Ruim twee jaar”, legt Van Breugel uit. “Voor de beeldvorming: we zijn op dit moment bezig met het design van de shirtjes voor het seizoen 2028/2029. Zo’n twee maanden geleden hebben wij de eerste briefing voor dat shirt aan Puma gegeven. In juli krijgen we de eerste designs te zien.”

"Ik vind het toch mooi dat het shirt een dag na de lancering al op die manier te zien is."

Daarna komt het proces op gang en wordt er nog gesleuteld aan de ontwerpen. “We proberen altijd te zoeken naar verhalen bij een shirt." Zo'n verhaal kan de historie van de club, de stad of spelers zijn – en soms is het verhaal gewoon de doelgroep zelf. “Het shirt dat wij dinsdag hebben gepresenteerd heeft minder met de clubgeschiedenis te maken, en is wat modieuzer ingesteld, om een jeugdige doelgroep te bereiken.” Of dat gelukt is, is de vraag. Van Breugel spreekt in elk geval over een ‘hele goede eerste verkoopdag’.

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"Toen ik vanochtend naar mijn werkplek in het stadion liep, kwam ik twee meisjes en een jongens op de fiets tegen die alle drie het nieuwe shirt droegen. Ik vind het toch mooi dat het shirt een dag na de lancering al op die manier te zien is.” Dat alsnog niet iedereen tevreden is met het nieuwe shirt, verrast Van Breugel niet. ‘Eén shirt voor iedereen’ werkt volgens hem niet. “Dat hebben we in al die jaren wel gemerkt. Over kleding en mode hebben heel veel mensen een andere mening."

"Het is een totaal ander shirt, ook weer voor een totaal andere doelgroep."

Mede daarom lanceert PSV aan het begin van het seizoen drie shirts die ieder verschillende doelgroepen aan proberen te spreken. Volgens Van Breugel is het aanstaande derde shirt daar een goed voorbeeld van. "Dat shirt heeft geen enkele verwijzing naar het shirt dat wij gisteren hebben gepresenteerd. Het is een totaal ander shirt, ook weer voor een totaal andere doelgroep.”

Het design van het derde shirt (foto: Dirk van Gaal/Instagram).