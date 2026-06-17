Honderden miljoenen om natuurgebied De Peel te redden: 'Hard nodig'

Het kabinet trekt 300 miljoen euro uit om natuurgebied De Peel te redden van verdroging en stikstof. Het gebied staat al langer onder druk. "Het geld is hard nodig", zegt minister Jaimi van Essen. In totaal gaat 150 miljoen euro naar het Brabantse deel van De Peel, de andere helft naar het Limburgse deel.

In De Peel komt unieke natuur voor: het zogenaamde hoogveen. Om dit te herstellen is veel water nodig, maar dat is een grote uitdaging. Hoogveen kan alleen worden gevoed met regenwater, dat vaak wegstroomt uit het hoger gelegen gebied. Een grote wens van eigenaar Staatsbosbeheer is om het hoogveen te herstellen, zodat De Peel behouden blijft voor de toekomst. Minister Jaimi van Essen van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur ondertekende woensdagmiddag in het Limburgse Griendtsveen de uitvoering van maatregelen om het gebied te herstellen. Deze worden ingezet in verschillende delen van De Peel, zoals de Deurnsche Peel, Mariapeel, Groote Peel, het Sarsven en De Banen. "De Peel is een belangrijk gebied in Nederland", zegt de minister na het ondertekenen van de maatregelen.

Officiële ondertekening van maatregelen om De Peel te redden (foto: Alice van der Plas).

Delen van De Peel zijn de afgelopen jaren al flink veranderd. Zo is er meer waterrijk gebied aangelegd om het hoogveen te stimuleren en natuurbranden te voorkomen. Toch is dat nog niet voldoende en zijn extra maatregelen nodig. Op de vraag welke maatregelen er nog worden genomen om het gebied te herstellen, zegt Jaimi van Essen: "Het vernatten van het gebied." Hoe dat er precies uitgaat zien, maakte de minister niet duidelijk. Het geld moet volgens de minister ook ruimte bieden voor vergunningverlening en nieuwe ontwikkelingen in de regio. Daarmee zou een volgende stap worden gezet naar een Peel waar natuur, economie en leefbaarheid met elkaar in balans zijn.

Het ideale hoogveenlandschap, het Bargerveen in Drenthe (Foto: meetingnature.nl)