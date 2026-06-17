Vergiftigde grond op terrein waar ASML komt is afgegraven

Een stuk vergiftigde grond langs de N2 in Eindhoven is afgegraven, het schoongemaakte terrein wordt op korte termijn overgedragen aan ASML. De vergiftiging werd twee jaar geleden veroorzaakt doordat een vorige huurder mestzakken had gelegd op het terrein, waarvan één was gaan lekken.

In november speelde hierover een rechtszaak tussen de gemeente Eindhoven en het bedrijf van Pierre Daas uit Wintelre , dat verantwoordelijk is voor de vergiftiging. Terwijl hierover meerdere juridische procedures liepen, verspreidde de vervuiling zich steeds verder op het terrein.

Ongeveer 180.000 liter afvalwater kwam daardoor in de grond terecht. Door de vergiftiging zijn enkele bomen overleden en dreigden andere gewassen af te sterven.

De rechtbank oordeelde dat het schoonmaken van de grond te lang duurde en het bedrijf snel moest handelen. Uiteindelijk kwam de gemeente zelf in actie om de grond schoon te maken. Het afgraven van de grond is inmiddels afgerond, de gemeente verwacht dat deze week de grond wordt afgevoerd.

Kosten tussen de 1,2 en 1,5 miljoen euro

Bij de zitting in november zei Daas dat hij vreest failliet te gaan door de hoge kosten van het schoonmaken van de grond. Bij het eerste plan dat is opgesteld door een aannemersbedrijf, werden de kosten geschat op tussen de 1,2 en 1,5 miljoen euro.

Een woordvoerder van de gemeente Eindhoven wil niet zeggen wat nu de daadwerkelijke kosten zijn van de sanering van het terrein, vanwege juridische procedures die nog lopen “Wij vinden het niet passend om hierover verdere informatie te delen”, aldus de woordvoerder.

De grond wordt naar verwachting ‘op korte termijn’ in erfpacht gegeven aan ASML, dat op het terrein wil gaan uitbreiden.