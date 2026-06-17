Het wordt 35 graden in Brabant, hitteplan van kracht

Het wordt de komende dagen steeds warmer in Brabant. Vrijdag wordt naar verwachting de heetste dag van de week. De temperatuur kan dan op sommige plekken in de provincie oplopen tot 35 graden. Donderdag kan het 32 graden worden. Daarom is vanaf donderdag tien uur in heel het land het Nationaal Hitteplan van kracht. Dat heeft het RIVM woensdag besloten na overleg met het KNMI.

Het hitteplan is bedoeld als waarschuwing voor mensen die extra risico lopen bij warm weer, zoals ouderen, jonge kinderen en mensen die langdurig ziek zijn. Zij kunnen sneller last krijgen van uitdroging of oververhitting. Vooral ouderen zijn kwetsbaar, omdat zij hun lichaamstemperatuur minder goed kunnen regelen en minder snel dorst krijgen.

Ook zwangere vrouwen, daklozen en mensen met overgewicht kunnen extra gevoelig zijn voor hitte. Het RIVM roept iedereen die voor kwetsbare mensen zorgt op om goed op hen te letten.

Code geel

Voor donderdag en vrijdag geldt vanwege de warmte code geel in het hele land, behalve op de Waddeneilanden. Volgens het KNMI is er kans op aanhoudend warm weer, met een hoge luchtvochtigheid en warme nachten.

In het weekend blijft het vooral in het zuidoosten van het land erg warm. Maandag loopt de temperatuur in het hele land vermoedelijk opnieuw op tot boven de 30 graden.

Drink genoeg

Het RIVM adviseert mensen om voldoende te drinken en inspanning op het heetste moment van de dag te vermijden. Bewegen kan beter vroeg in de ochtend of aan het einde van de dag. Ook helpt het om gordijnen dicht te houden en voor verkoeling te zorgen, bijvoorbeeld met een ventilator.