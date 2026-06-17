Roosendaal betaalt prijs voor angstcultuur: 2 ton voor wegpesten ambtenaren
De kantonrechter heeft stevige kritiek geuit op de manier waarop de gemeente Roosendaal is omgegaan met een conflict tussen twee vrouwelijke ambtenaren en hun pestende leidinggevende. Op het stadskantoor werd niet ingegrepen en vanwege dit ‘ernstig verwijtbaar handelen’ moet de gemeente de medewerksters nu vergoedingen betalen van in totaal bijna 200.000 euro.
De twee medewerksters die sinds 2005 en 2008 op het stadskantoor (tegenwoordig Huis van Roosendaal) werkten, kregen begin 2023 een conflict met hun toenmalige leidinggevende. In de maanden die volgden escaleerde de situatie volledig. De vrouwen werden uitgescholden, genegeerd en buitengesloten, zo verklaarden ze tegenover de rechter.
Bemiddelingsgesprekken leverden niets op waardoor de verziekte werksfeer bleef dooretteren. Op het laatst communiceerden de twee vrouwen en hun chef alleen nog via e-mail met elkaar. Volgens de rechter had de directie van de gemeente hier kunnen ingrijpen, maar gebeurde dat niet.
Schuldig aan pestgedrag
Begin 2024 meldden de medewerksters zich kort na elkaar ziek. De vrouwen dienden een klacht in bij de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag (LKOG). Die concludeerde dat de leidinggevende zich schuldig had gemaakt aan pestgedrag.
Volgens de LKOG zou de chef tegen de vrouwen hebben geschreeuwd, de medewerksters uitgesloten hebben van werkzaamheden en werd hen belangrijke informatie onthouden. Ook groette de leidinggevende de twee medewerksters niet meer.
Onveilige werksfeer bleef in stand
De klachtencommissie adviseerde de gemeente de klachten gegrond te verklaren en de vrouwen passende ondersteuning te bieden. De gemeente Roosendaal liet op haar beurt ook een onafhankelijk feitenonderzoek uitvoeren. Daaruit bleek juist geen onveilige werkomgeving binnen het team als geheel. Wel moest het conflict tussen de vrouwen en de leidinggevende eerst opgelost voordat de medewerksters terug konden keren.
De leidinggevende bleef als projectleider betrokken bij de werkzaamheden van de twee ambtenaren. Volgens de rechter werd de impact van de situatie niet erkend en bleven excuses voor het gedrag van de leidinggevende uit . "Daarmee hield de gemeente de onveilige situatie in stand", zo oordeelt de rechter, die het begrijpelijk vindt dat de vrouwen het vertrouwen verloren.
Vergoeding voor medewerksters
Volgens de rechter zijn de arbeidsverhoudingen inmiddels zo ernstig en blijvend verstoord dat een terugkeer niet meer mogelijk is. De kantonrechter heeft besloten de arbeidsovereenkomsten van beide vrouwen per 1 oktober 2026 te beëindigen.
Daarvoor moet de gemeente wel de portemonnee trekken. De oudste medewerkster (1968) krijgt 135.000 euro aan vergoedingen mee. Haar collega (1986) krijgt 55.000. Daarnaast hebben beide vrouwen na hun ontslag recht op een tijdelijke aanvulling op hun werkloosheidsuitkering én een vergoeding voor psychische schade die ze hebben opgelopen.