Roosendaal betaalt prijs voor angstcultuur: 2 ton voor wegpesten ambtenaren

De kantonrechter heeft stevige kritiek geuit op de manier waarop de gemeente Roosendaal is omgegaan met een conflict tussen twee vrouwelijke ambtenaren en hun pestende leidinggevende. Op het stadskantoor werd niet ingegrepen en vanwege dit ‘ernstig verwijtbaar handelen’ moet de gemeente de medewerksters nu vergoedingen betalen van in totaal bijna 200.000 euro.

De twee medewerksters die sinds 2005 en 2008 op het stadskantoor (tegenwoordig Huis van Roosendaal) werkten, kregen begin 2023 een conflict met hun toenmalige leidinggevende. In de maanden die volgden escaleerde de situatie volledig. De vrouwen werden uitgescholden, genegeerd en buitengesloten, zo verklaarden ze tegenover de rechter. Bemiddelingsgesprekken leverden niets op waardoor de verziekte werksfeer bleef dooretteren. Op het laatst communiceerden de twee vrouwen en hun chef alleen nog via e-mail met elkaar. Volgens de rechter had de directie van de gemeente hier kunnen ingrijpen, maar gebeurde dat niet. Schuldig aan pestgedrag

Begin 2024 meldden de medewerksters zich kort na elkaar ziek. De vrouwen dienden een klacht in bij de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag (LKOG). Die concludeerde dat de leidinggevende zich schuldig had gemaakt aan pestgedrag.