Eerste hoogspanningsmast voor stroomsnelweg verrijst in de polder

“Elke mast is een reusachtig bouwpakket dat we in onderdelen ontvangen en vervolgens op locatie in elkaar schroeven.” Omgevingsmanager Maarten Merks van TenneT is verantwoordelijk voor de bouw van 263 hoogspanningsmasten voor de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. Deze week zijn hij en zijn collega’s begonnen met de montage van de allereerste ‘meccano-mast’ in de polder bij Hooge Zwaluwe.

De nieuwe ‘stroomsnelweg’ van TenneT is tachtig kilometer lang en doorkruist maar liefst dertien gemeenten. “Het is een grote en complexe klus. Met deze nieuwe hoogspanningsleiding kunnen we onder meer duurzaam opgewekte elektriciteit van windparken op zee via Zeeland naar Brabant en de rest van Nederland vervoeren. Dat is hard nodig om aan de enorm groeiende vraag naar elektriciteit te voldoen”, legt Maarten uit. Alle masten worden in onderdelen aangevoerd en gecontroleerd op de tijdelijke ‘hub’ op een groot terrein aan de Industrieweg in Oudenbosch. De stalen delen zijn gemaakt in Turkije, Spanje en Slowakije. Maarten: “Je kunt dit zien als ons distributiecentrum. Op dit moment ligt er ongeveer 10 miljoen kilo staal opgeslagen. Van hieruit gaat telkens één mast, verdeeld over vijf vrachtwagens, naar de eindbestemming.”

Omgevingsmanager Maarten Merks bij de opslaghub in Oudenbosch (foto: Erik Peeters)

Op het traject tussen Rilland staan al 380 kV- en 150 kV-hoogspanningsmasten. De nieuwe stroomverbinding komt daar dus extra bij. Door de nieuwe en de oude verbindingen op sommige plekken slim te combineren, kunnen oude hoogspanningsmasten over een lengte van 55 kilometer worden afgebroken. Het overgrote gedeelte van de stroomsnelweg wordt bovengronds aangelegd. Alleen bij de Brabantse Wal tussen Woensdrecht en Bergen op Zoom verdwijnt de kabel ongeveer zes kilometer onder de grond. Er wordt hier een uitzondering gemaakt omdat een bovengrondse 380 kV-lijn te grote gevolgen zou hebben voor de natuur en het landschap. Dit is waarom Tennet de hele verbinding niet ondergronds aanlegt

De keuze om de rest van het traject bovengronds aan te leggen, heeft volgens TenneT te maken met storingsgevoeligheid. “Deze lijnen stralen veel warmte af. Wanneer er iets mee gebeurt, willen we er snel bij kunnen zijn. In een ondergrondse situatie kan het wel dagen duren voordat we de storing gevonden hebben. Dat wil je liever voorkomen”, aldus de omgevingsmanager.

De eerste hoogspanningsmast wordt bij Hooge Zwaluwe opgebouwd (foto: Erik Peeters)

In het buitengebied van Hooge Zwaluwe worden de verschillende romp- en armsegmenten van de bijna zestig meter hoge mast van het type 'Moldau' in elkaar gezet. Daarvoor moeten in totaal precies 4783 bouten met de hand worden aangedraaid. Over twee weken worden de delen met een hoge hijskraan op en in elkaar gezet. Maarten: “Na zestien jaar voorbereidingen zijn we eindelijk begonnen aan één van de grootste projecten van TenneT. Het is de bedoeling dat we over vijf jaar de stroom over de snelweg kunnen vervoeren.”

De stroomsnelweg loopt van Rilland naar Tilburg (vormgeving Omroep Brabant)

Zaterdag 20 juni kun je de opbouw van de eerste hoogspanningsmast in het buitengebied van Hooge Zwaluwe zelf van dichtbij bekijken. Tijdens de Dag van de Bouw geeft Tennet op de bouwlocatie aan de Vierendeelseweg een rondleiding met uitleg over wat er allemaal komt kijken bij de aanleg van de nieuwe stroomsnelweg.