Auto's staan geparkeerd op middenberm in Eindhoven: 'Niet de bedoeling'

Na een renovatie van ruim een halfjaar is de Leenderweg in Eindhoven tijdelijk open voor verkeer. Automobilisten zijn erg blij dat ze de toegangsweg weer kunnen gebruiken. Opvallend is daarbij wel dat ze massaal op de middenberm van de weg parkeren. Maar dat is volgens de gemeente echt niet de bedoeling.

De afgelopen maanden is hard gewerkt om de weg opnieuw te asfalteren, het riool op te knappen en de straat groener te maken. Tijdens de renovatie is in het midden van de weg ook een strook neergelegd die er precies hetzelfde uitziet als de parkeerplaatsen langs de weg. Dit zorgt voor riskante situaties. Automobilisten stappen na het open van hun deur namelijk zo de weg op en het verkeer dat voorbij raast houd daar geen rekening mee.

Onveilig om te parkeren

Een woordvoerder van de gemeente laat aan Studio040 weten dat het helemaal niet de bedoeling is dat mensen parkeren in de middenberm. "Dat is verkeersonveilig." Toch zijn de automobilisten daar niet van op de hoogte, legt een vrouw op de Leenderweg uit. Ook zij heeft haar auto in de middenberm neergezet. Ze zag andere mensen het doen en volgde, maar heeft eigenlijk geen idee of het mag. Het is niet duidelijk of de auto's die fout staan geparkeerd een boete krijgen. Meer duidelijkheid

Aan het eind van juli gaat de weg opnieuw weer dicht. Gedurende deze periode zullen de laatste werkzaamheden aan de straat worden verricht. Daarna moet volgens de woordvoerder van de gemeente duidelijk zijn dat er niet geparkeerd kan worden in de middenberm op de Leenderweg. "Mocht het nodig zijn, dan worden aanvullende maatregelen genomen. Via borden of een briefje kan daarvoor gewaarschuwd worden."