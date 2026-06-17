Omar uit Eindhoven zit vast in Egypte, Tweede Kamerdelegatie wil op bezoek
Een delegatie van de Tweede Kamer wil deze week op bezoek bij de Eindhovense Omar Elshal die vastzit in Egypte, dat zegt Studio040. Elshal werd in oktober opgepakt toen hij het land bezocht voor de bruiloft van een van zijn familieleden. Sindsdien zit hij vast. "We gaan alles in het werk stellen om Omar een bezoek te kunnen brengen", zegt DENK-Kamerlid en fractievoorzitter Stephan van Baarle.
Dit weekend onthulde Studio040 dat de Eindhovenaar al acht maanden in een Egypte vast wordt gehouden. Hij wordt verdacht van het 'schaden van de reputatie van Egypte'.
De afgelopen tijd zou zijn geprobeerd om tot een oplossing te komen op diplomatiek niveau. Die kwam nog niet. Mede daarom gingen woordvoerders van Omar en zijn familie woensdag in gesprek met Tweede Kamerlid Stephan van Baarle (DENK).
Van Baarle zou in maart dit jaar al hebben aangedrongen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken om urgentie te geven aan de zaak. Sindsdien is volgens Van Baarle niet veel gebeurd en dat vindt hij onacceptabel.
Werkbezoek
Deze week brengt een Nederlandse delegatie een werkbezoek aan Egypte. Van Baarle hoopt ondanks het volle programma op bezoek te kunnen bij Omar. "Ik weet niet of het mogelijk is om van het programma af te wijken. Maar het is wel zo dat voor parlementsleden de deuren eerder open gaan dan voor mensen van de ambassade. We gaan alles in het werk stellen om Omar in ieder geval een bezoek te kunnen brengen."
Ook Kamerlid Mpanzu Bamenga (D66) liet zich informeren over de zaak. De Eindhovenaar gaf aan de zaak aanhangig te maken bij Hanneke van de Werf die namens D66 onderdeel is van de delegatie die naar Egypte gaat.
Voor de rechter
Onduidelijk is wanneer de zaak van Omar voor de rechter komt. Het Egyptische Openbaar Ministerie heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan.