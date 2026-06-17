Omar uit Eindhoven zit vast in Egypte, Tweede Kamerdelegatie wil op bezoek

Een delegatie van de Tweede Kamer wil deze week op bezoek bij de Eindhovense Omar Elshal die vastzit in Egypte, dat zegt Studio040. Elshal werd in oktober opgepakt toen hij het land bezocht voor de bruiloft van een van zijn familieleden. Sindsdien zit hij vast. "We gaan alles in het werk stellen om Omar een bezoek te kunnen brengen", zegt DENK-Kamerlid en fractievoorzitter Stephan van Baarle.

Dit weekend onthulde Studio040 dat de Eindhovenaar al acht maanden in een Egypte vast wordt gehouden. Hij wordt verdacht van het 'schaden van de reputatie van Egypte'. De afgelopen tijd zou zijn geprobeerd om tot een oplossing te komen op diplomatiek niveau. Die kwam nog niet. Mede daarom gingen woordvoerders van Omar en zijn familie woensdag in gesprek met Tweede Kamerlid Stephan van Baarle (DENK).