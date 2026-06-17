Rico Verhoeven krijgt gelijk van onderzoekscommissie: bel had al geklonken

Rico Verhoeven heeft gelijk gekregen: de bel had al geklonken voor het einde van de elfde ronde van zijn bokswedstrijd tegen Oleksandr Usyk. Maar de nederlaag blijft staan. Dat is de conclusie van de onderzoekscommissie na de veelbesproken wedstrijd op 24 mei. De 37-jarige Brabander roept op tot een rematch. "Laten we het verhaal afmaken en de fans die onmiddellijke herkansing geven."

Verhoeven maakte op 24 mei indruk tijdens zijn boksdebuut tegen de nog ongeslagen wereldkampioen. Een veelbesproken wedstrijd die na elf rondes eindigde toen de scheidsrechter na een serie klappen van Usyk ingreep. Dat deed hij echter na het klinken van de bel, gaf het kamp Verhoeven direct aan.

Verhoeven voelde zich bovendien nog goed genoeg om door te gaan. Er werd protest aangetekend bij de Middle East Professional Boxing Commission. Het protest is afgewezen, ondanks dat de wedstrijd na onderzoek te snel werd stilgelegd.

Het gevecht voor de Egyptische piramides krijgt als het aan Verhoeven ligt een vervolg. "Dit ging nooit om iets afpakken van Oleksandr", schrijft hij op Instagram. "Hij is een van de grootste vechters van deze generatie en ik heb niets dan respect voor wat hij heeft bereikt. Wat me wel bijblijft is dat na elf onvergetelijke rondes op een van de grootste en meest epische podia ter wereld het verhaal stopte voordat het zijn einde had bereikt."

Verhoeven hoopt op een nieuwe kans tegen de Oekraïner. "De uitspraak geeft antwoord op de vragen die ik had, maar er hangt een andere vraag in de lucht. Eentje die sinds die nacht bij zoveel mensen speelt, hoe had dit verhaal moeten eindigen? Ik ben er klaar voor."