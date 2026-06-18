Explosieven in toekomstig azc Nuenen zijn echt, EOD komt in actie

Er zijn donderdagochtend explosieven gevonden in een gebouw aan de Pastoorsmast in Nuenen. In het pand komt deze zomer een asielzoekerscentrum. Het zou gaan om een vuurwerkmortier en een pijpbom, meldt de politie ter plaatse.

Er is ook een kleine brand gesticht en een ruit van het pand vernield. De brand kon snel worden geblust. Eerder was het nog onduidelijk of de explosieven echt waren. Later op de ochtend bleek uit onderzoek van de EOD dat dat dus inderdaad het geval was.

Om twaalf uur is de Explosieve Opruimingsdienst (EOD) begonnen met het ontmantelen en afvoeren van de explosieven.

De omgeving is afgezet. In de buurt van het gebouw zit een hospice. Het pand grenst aan een woonwijk.

Azc stuit op weerstand

De explosieven werden gevonden tijdens het plaatsen van meubels in het gebouw. Het pand wordt op dit moment ingericht voor 159 asielzoekers. Het is al derde keer dat er vernielingen zijn aangericht op deze locatie.

Er is veel te doen rondom het azc in Nuenen. Een klein groepje tegenstanders probeerde donderdag bij de rechtbank in Den Bosch de opening van het asielzoekerscentrum tegen te houden.

Hoewel de gemeente ruim duizend bezwaren ontving tegen het azc aan de Pastoorsmast, konden veel bezwaarmakers niet meedoen aan de rechtszaak omdat zij volgens de regels te ver van de locatie wonen. Ze vinden allemaal dat de opvang op de verkeerde plek is.