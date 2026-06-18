Weer is er ingebroken in de brandweerkazerne in Haps

Opnieuw is er in Haps ingebroken bij de brandweerkazerne. Er zijn woensdagnacht meerdere spullen van de brandweer meegenomen, maar wat precies is niet bekend.

Er is al zeker één keer eerder ingebroken in de kazerne. De postcommandant heeft het deze keer over forse schade aan gebouw en voertuig.

De brandweer is erg teleurgesteld en vraagt mensen om een oogje in het zeil te houden als er vreemde dingen rondom de kazerne gebeuren.

Zoveel keer raak

Het is de zoveelste keer dat er wordt ingebroken bij een brandweerkazerne in Brabant. Dieven maakten daarbij vaak reddingsgereedschap buit. Om inbraken tegen te gaan, worden bij veel brandweerkazernes maatregelen genomen.