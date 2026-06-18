Liever Nederland–Zweden kijken? Zo zeg je je afspraak netjes af

We hebben allemaal wel eens een moment dat we onder een afspraak uit willen komen. Je hebt iets dubbel gepland, je hebt ergens geen zin in, of je wil zaterdag gewoon in alle rust de WK-wedstrijd Nederland tegen Zweden kijken. Maar hoe kom je nu het beste onder een afspraak uit? We vragen het psycholoog Arina de Vries.

Volgens de Vries horen mensen graag bij een groep en gaan ze veel met andere mensen om. Dat was in de oertijd al zo. Relaties onderhouden is belangrijk, en die moet je proberen goed te houden. "Daarom voelen mensen zich vaak bezwaard om een afspraak af te zeggen, je weet niet precies hoe de ander er op gaat reageren", vertelt de psychologe. "Dus je moet dat wel op een goede manier doen. Afzeggen is vaak niet het probleem, de manier waarop wel."

Eerlijk zijn of een smoesje bedenken?

Om te beginnen wil De Vries meegeven altijd eerlijk te zijn. "Mensen zijn niet gek, die hebben vaak wel door als iets aanvoelt als een smoes. Je moet de ander wel serieus nemen en gewoon aangeven waarom je iets afzegt." Er zijn vaak ook voorbereidingen gedaan of iemand heeft op een andere manier op je gerekend. "Geef aan dat je het vervelend vindt, dat komt sympathieker over en geeft aan dat je er wel iets om geeft." Wil je onder iets uitkomen omdat er iets speelt waarvan iedereen weet dat dat er is, zoals het WK voetbal? Wees dan al helemaal eerlijk. "Anders weet je meteen dat het een leugen is, en dat kan de relatie die je met iemand hebt onder druk zetten."

Op het laatste moment afzeggen of ruim van tevoren?

Op het laatste moment afzeggen voelt als een makkelijke manier omdat er dan niet veel discussie meer kan komen. Het is namelijk al bijna zo ver. "Maar dat komt wel over alsof je in eerste instantie al niet van plan was om te komen", zegt de Vries. "Je weet namelijk vaak al eerder of je niet kan of er geen zin in gaat hebben." Mocht je toch op een laatste moment afzeggen, is er nog wel een tip. "Stel voor om het op een ander moment nog in te halen, dan komt het niet over alsof het aan die persoon ligt."