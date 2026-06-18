Inval bij PostNL-punt Breda was onderzoek naar fraude, meerdere arrestaties
De FIOD-inval bij een PostNL-afhaalpunt in Breda vorige maand had te maken met een onderzoek naar belastingfraude en oplichting. Dat heeft de FIOD donderdagochtend bekendgemaakt. In het onderzoek werd ook een gebouw in Tilburg doorzocht.
Er werden op dinsdag 26 mei meerdere aanhoudingen en doorzoekingen verricht. Twee mannen (36 en 27) en twee vrouwen (42 en 56) uit Spijkenisse, Almere, Breda en Leeuwarden zijn aangehouden.
De staat zou ongeveer 1,25 miljoen euro zijn misgelopen door de praktijken van de vier verdachten. Naast belastingfraude worden de 36-jarige man en 42-jarige vrouw uit Tilburg verdacht van oplichting.
De 36-jarige man en de 42-jarige vrouw zouden samen hebben gewerkt als koper en verkoper om een online platform op te lichten. Dat platform heeft hiervan aangifte gedaan, waarna de zaak door de FIOD in onderzoek is meegenomen.
Weer op vrije voeten
Alle verdachten zijn inmiddels weer op vrije voeten, maar blijven verdachten in de lopende onderzoeken.
Hun woningen en vijf bedrijfspanden in Capelle aan den IJssel, Tilburg, Breda en Almere zijn doorzocht. "Daarbij is beslag gelegd op bijna 500.000 euro contant geld, elektronica, een auto, cadeaubonnen, gegevensdragers en fysieke en digitale administratie", meldt de FIOD.
‘Ploffers’
De FIOD kwam de mannen en vrouwen op het spoor omdat de Belastingdienst vermoedde dat zij betrokken waren bij btw-fraude. Dat zou zijn gebeurd met de in- en verkoop van consumentenelektronica. Bedrijven die dat doen, worden ook wel 'ploffers' genoemd.
Ploffers zijn bedrijven die in het land waar zij gevestigd zijn wel btw in rekening brengen aan hun afnemers, maar die btw bewust niet afdragen.
"Er werden door Nederlandse ondernemingen producten ingekocht binnen de Europese Unie, en deze producten werden voornamelijk verkocht aan ondernemingen die gerelateerd zijn aan de 36-jarige man", schrijft de FIOD.