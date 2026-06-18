Inval bij PostNL-punt Breda was onderzoek naar fraude, meerdere arrestaties

De FIOD-inval bij een PostNL-afhaalpunt in Breda vorige maand had te maken met een onderzoek naar belastingfraude en oplichting. Dat heeft de FIOD donderdagochtend bekendgemaakt. In het onderzoek werd ook een gebouw in Tilburg doorzocht.

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Er werden op dinsdag 26 mei meerdere aanhoudingen en doorzoekingen verricht. Twee mannen (36 en 27) en twee vrouwen (42 en 56) uit Spijkenisse, Almere, Breda en Leeuwarden zijn aangehouden. De staat zou ongeveer 1,25 miljoen euro zijn misgelopen door de praktijken van de vier verdachten. Naast belastingfraude worden de 36-jarige man en 42-jarige vrouw uit Tilburg verdacht van oplichting. De 36-jarige man en de 42-jarige vrouw zouden samen hebben gewerkt als koper en verkoper om een online platform op te lichten. Dat platform heeft hiervan aangifte gedaan, waarna de zaak door de FIOD in onderzoek is meegenomen.