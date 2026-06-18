Vrouw (86) werd huis ingetrokken door overvaller op landgoed Wielewaal

Het slachtoffer van een overval op een huis op Landgoed De Wielewaal in Eindhoven woensdagavond is een 86-jarige vrouw. De vrouw werd door een man haar huis ingetrokken. De verdachte, een 33-jarige Eindhovenaar, werd later opgepakt.

Agenten ter plaatse startten direct een zoektocht naar de verdachte. Daarbij werden verschillende eenheden en politiehonden ingezet. Ook werd buurtonderzoek gedaan en Burgernet gebruikt om het signalement van de verdachte te verspreiden.

De man is later opgepakt. Voorbijgangers zouden hem hebben zien omkleden achter een bult op het landgoed. Hij zit nog vast. De politie roept getuigen op zich te melden.