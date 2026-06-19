Theo bouwt al jaren skeletten, ze zijn nu te zien in het museum

Als kind begon hij al met het verzamelen van botjes. Theo de Jong uit Aarle-Rixtel was gefascineerd door de binnenkant van de dieren om ons heen. Hij begon met het in elkaar zetten van skeletten en is nu volleerd bouwer. Hij heeft een indrukwekkende collectie skeletten. Die is nu te zien in het museum Klok & Peel in Asten.

Theo besteedt veel vrije tijd aan het bouwen van skeletten. Hij is vooral gefascineerd door de 'normale' dieren om ons heen. "Veel musea hebben een giraf of ander spectaculair beest. Heel mooi natuurlijk. Maar onze eigen dieren zijn ook bijzonder." En dus bouwt Theo bijvoorbeeld muizen, bevers en zeehonden. Het zijn spierwitte skeletten, nauwkeurig in elkaar gezet. Op juist de piepkleine skeletten is hij extra trots. De spitsmuis bijvoorbeeld of de vleermuis. “Die hebben zo’n fijn skelet, het is heel bijzonder om daar nog wat van te monteren.” Theo is altijd op jacht naar een nieuw dier. Zelfs aangereden dieren. “Mensen bellen mij dan op om te vragen of ik het wil hebben. Maar ik bel ook zelf op met bijvoorbeeld een centrum voor bevers en otters. Dan vraag ik om een overleden dier, voor in mijn collectie.”

"Beest uit de prehistorie zie je heel zelden."

Inmiddels heeft Theo tientallen skeletten. En hij hoopt die collectie nog aan te vullen. In de omgeving van Theo worden veel beken opnieuw ingericht om ze te laten meanderen. “In de beekdalen liggen veel resten van prehistorische dieren, van oerrunderen en edelherten. In het voorjaar zijn in Erp weer botresten gevonden. Hoe mooi zou het zijn, als we eens de kans krijgen om een oerrund of een wild zwijn uit die prehistorische periode te kunnen bouwen. Een beest uit de prehistorie zie je heel zelden.” De collectie van Theo wordt in het museum aangevuld met skeletten die in bruikleen zijn van bijvoorbeeld Naturalis en het Erfgoedhuis in Eindhoven. Het zijn skeletten die in de depots stonden en die door Theo en conservator Jessie Burgmans van Klok & Peel weer in het daglicht zijn gehaald. “Ik wilde de collectie van Theo al heel lang tentoonstellen. Er zitten zoveel verhalen achter deze skeletten, we willen ook over de achtergrond van dieren vertellen, dan doe je iets unieks.”

"Er is nergens anders ter wereld zo'n zeehondje gevonden."

Een van de pronkstukken is volgens Burgmans een botje van een klein zeehondje. “Het is uniek in de wereld.” Het kleinste zeehondje ter wereld is in Liessel gevonden. “Er is nergens anders ter wereld zo'n zeehondje gevonden.” Vroeger lag Brabant onder water. “Ver onder onze voeten ligt een oude zeebodem van miljoenen jaren oud”, zegt Theo. “Vroeger spoelden dode walvissen en zeehonden hier aan.” Het museum schakelde voor de tentoonstelling AI in. Bezoekers kunnen gesprekken voeren met de skeletten die er staan. “Ze kunnen overal antwoord op geven in alle talen”, zegt Jessie Burgmans. En de skeletten zijn nogal assertief en gevat. Als je tegen ze vloekt, vinden ze dat dus niet leuk. En krijg je dat ook te horen. De tentoonstelling Uitgeleefd! is nog tot en met maart 2027 te zien in het museum Klok & Peel in Asten. Het museum organiseert extra activiteiten tijdens de Nationale Archeologiedagen op 19, 20 en 21 juni.