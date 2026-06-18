Geen bommen gevonden bij graf vader Vincent van Gogh

De buurt rondom de kleine begraafplaats in Nuenen waar de vader van Vincent van Gogh begraven ligt, kan voorlopig opgelucht ademhalen. Er is geen munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De gemeente wilde de omgeving van het graf laten onderzoeken, omdat er plannen zijn om het graf zichtbaarder te maken.

De gemeente kreeg een oud document in handen waarin stond dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog brandbommen waren gevonden in Gerwen. Die bommen waren niet afgegaan en werden uit veiligheidsoverwegingen herbegraven bij de begraafplaats waar de vader van Vincent van Gogh ligt. Het is niet duidelijk of de brandbommen mogelijk toch nog op een andere plek liggen.

De gemeente wilde zeker weten dat er geen gevaarlijke situaties zouden kunnen ontstaan bij de begraafplaats. Er was geen ontploffingsgevaar, maar een bom zou nog wel kunnen ontbranden. Aannemer Heijmans is twee weken bezig geweest met de zoektocht naar eventuele munitie.

Volgens de gemeente zijn er wel archeologische vondsten gedaan. Maar voordat daar iets over wordt gezegd, wil de gemeente het definitieve rapport van Heijmans afwachten. De gemeente wil de begraafplaats van Van Goghs vader opknappen, maar het is nog niet duidelijk hoe dat precies moet gebeuren. Wel is het de bedoeling dat het graf beter zichtbaar wordt voor het publiek.

Ook wil de gemeente meer aandacht vestigen op het middeleeuwse kerkje dat ooit bij de begraafplaats stond en waar de vader van Van Gogh heeft gepredikt. Het gaat dus niet om het beroemde kerkje dat Vincent schilderde; dat werd later gebouwd en bestaat nog steeds. Theodorus van Gogh, de vader van Vincent, overleed in 1885.