Zieke Jinthe (14) mist passend onderwijs: 'Er is gewoon niks voor haar'

Jinthe (14) uit Veghel wil graag naar school, maar door Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) en long covid lukt dat vaak maar een paar uur per week. Haar moeder Elin (37) neemt daarom noodgedwongen een deel van het onderwijs thuis over, maar dat is niet genoeg om een leerachterstand te voorkomen. "Er is gewoon niks voor haar."

Jinthe had al op de basisschool moeite met prikkels en vermoeidheid. Toen ze op haar tiende covid kreeg, verslechterde haar situatie flink. Later volgden de diagnoses Q-koortsvermoeidheidssyndroom en long covid. "Ze is in de afgelopen jaren hard achteruitgegaan", vertelt haar moeder, die zelf ook Q-koortsvermoeidheidssyndroom heeft.

Onderwijs sluit niet aan Jinthes situatie staat niet op zichzelf. Oudervereniging Balans, een organisatie voor ouders van kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen, kondigde donderdag aan naar de rechter te stappen omdat volgens de vereniging duizenden kinderen geen passend onderwijs krijgen. Volgens Joli Luijckx, directeur van de organisatie, laat het groeiende aantal thuiszitters zien dat Nederland niet te maken heeft met individuele problemen, maar met ‘een onderwijssysteem dat onvoldoende aansluit bij verschillen tussen kinderen’.

Om te voorkomen dat ze volledig uit het onderwijs zou vallen, kwam ze op de middelbare school terecht in een zogenoemde koersklas: een kleinschalige klas voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Moeder Elin is erg dankbaar voor deze klas, omdat die voorkomt dat haar dochter volledig uitvalt, maar passend vindt ze de plek niet. "De koersklas is vooral gericht op kinderen met autisme, ADHD of gedragsproblemen. Jinthe zegt zelf: er mankeert iets aan mijn lichaam, niet aan mijn hoofd."

"Je kunt niet alles overnemen."

Waar van leerlingen wordt verwacht dat ze dagelijks naar school gaan, lukt dat Jinthe meestal niet. Vaak haalt ze twee ochtenden per week van een paar uur, soms zelfs minder.

Daardoor vangt haar moeder Elin thuis een deel van het onderwijs op. Vaak krijgt ze geen lesprogramma's van docenten, dus leest ze zelf de lesboeken, zoekt lesstof op en helpt met vakken als biologie en Engels. "Maar ik ben zelf ook chronisch ziek. Op een gegeven moment houdt dat op." Ook het bijhouden van planning en toetsen is lastig. "Je moet steeds achterhalen waar de klas is gebleven en wanneer proefwerken zijn." Daardoor krijgt Jinthe uiteindelijk maar een klein deel van de lesstof mee.

"Dat doet haar ontzettend veel pijn"

Het meeste verdriet bij Jinthe zit in haar toekomstplannen. Ze wil graag horeca, bakkerij en recreatie doen. "Dat is echt haar ding. Ze is een horecameisje. Ze wil met haar handen werken." Door haar beperkte belastbaarheid en afwezigheid kan school die route niet bieden. "Dat doet haar ontzettend veel pijn. Sinds ze weet dat dat waarschijnlijk niet gaat lukken, gaat het mentaal minder goed." Ook sociaal heeft haar ziekte impact. Door weinig schooluren en vermoeidheid ziet ze leeftijdsgenoten nauwelijks. "Na school heeft ze de energie niet meer om af te spreken. Ik ben inmiddels haar beste vriendin."

"Onderwijs moet maatwerk zijn."

Het is een probleem dat echt aangepakt moet worden, volgens Elin. "Ik zie niet alleen mijn eigen dochter. Ik zie ook kinderen om mij heen die volledig thuis komen te zitten. Er is gewoon echt niks." Volgens haar wordt er nog te weinig geluisterd naar ouders die aangeven dat hun kind vastloopt. "Als een ouder zegt dat er iets aan de hand is, moet daar serieus naar gekeken worden." De oplossing zit volgens haar niet in één nieuwe regeling, maar in meer flexibiliteit binnen het onderwijs. "Nu moeten kinderen zich aanpassen aan het schoolsysteem. Dat zou andersom moeten zijn." Haar boodschap aan scholen en beleidsmakers is daarom duidelijk: "Onderwijs moet maatwerk zijn."