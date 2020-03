Acht tips om goed thuisonderwijs te geven aan je kind

Duizenden basisschoolleerlingen zitten door het coronavirus thuis. En hun ouders dus meestal ook. Kinderen moeten nu leren op afstand. Maar hoe doe je dat goed? Onderwijsuitgeverij Malmberg in Den Bosch heeft in samenwerking met Omroep Brabant acht tips op een rij gezet.

1. Zorg dat het leuk blijft.

De eerste en meteen de beste tip. Motivatie is het belangrijkst. Oefeningen die je thuis kunt doen, duren maximaal een kwartier. Bewust. Want de schoolomgeving is niet te vergelijken met de thuissituatie.

2. Luister naar de school.

Je bent ouder en geen leerkracht. En onderwijs thuis is anders dan onderwijs op school. Je school kent de onderwijsbehoefte van je kind het beste. Dus stem goed af met school.

3. Bereid je goed voor.

Lees zorgvuldig de instructies bij de lessen en de opdrachten. Vragen? Neem contact op met school. Of koppel op een later moment dingen terug die je opvallen.

4. Niet alleen achter de computer.

Want leren is meer dan achter de computer zitten of werkbladen maken. Speel een spel! Dat is ook belangrijk. Of doe iets samen. Schrijf samen een brief of kaart voor opa of oma. Bedenk hoe je hulp kunt bieden in de buurt.

5. Zorg voor regelmaat.

Maak een dagrooster en bespreek dat met je kind. Zet er het schoolwerk op, maar ook buitenspelen, lunch, klusjes en vrije tijd.

6. Ontkracht nepnieuws.

Veel kinderen kunnen via hun telefoon of via laptop of tablet alles opzoeken. Zo zien ze ook veel nepnieuws, zoals het bericht dat het coronavirus zou zijn ontstaan nadat iemand een vleermuis had gegeten. Begint je kind hierover? Zeg duidelijk dat het onzin is.

7. Geef vertrouwen.

Leg uit dat we in een veilig land leven. Dat de beslissingen worden genomen door mensen die er verstand van hebben. En vertel je kind wat het zelf kan doen om het virus tegen te gaan: handen wassen, niezen in de elleboogholte, papieren zakdoekjes gebruiken. Als je weet dat je het deels zelf in de hand hebt, geeft dat vertrouwen.

8. Maak het niet te groot.

Houd je eigen emoties onder controle en voorkom dat het alleen nog maar over corona gaat. Want dat maakt de situatie alleen maar groter en erger.

Lesmateriaal voor thuisonderwijs vind je hier.