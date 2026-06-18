Werkzaamheden spoor Vught lopen uit: in 2030 pas in gebruik

De werkzaamheden aan het spoor in Vught duren langer dan gepland. Het spoor gaat pas in gebruik in 2030 in plaats van 2029. ProRail meldt dat versnellen niet kan, omdat dat voor extra overlast in de buurt zou zorgen.

Het spoor wordt flink aangepakt tussen Den Bosch en Vught. Er komt een vierde, deels verdiept spoor en vijf gevaarlijke spoorwegovergangen verdwijnen. Hierdoor wordt het veiliger en is er minder geluidsoverlast. Dat is nodig omdat er de komende jaren meer treinen gaan rijden, zowel reizigers- als goederentreinen.

Begin april verzakte het spoor, doordat er damwanden in het verdiepte spoor werden geplaatst. Die klus moet op een andere manier worden uitgevoerd en dat kost meer tijd dan eerder werd verwacht. Ook ontwerptrajecten duren langer, waardoor is besloten om het spoor pas in 2030 in gebruik te nemen.

'Begrijpen dat het vervelend is'

ProRail zegt te hebben overwogen om in de avond of nacht aan het spoor te werken, maar dat zou voor extra overlast zorgen. "Voor omwonenden betekent dit dat de werkzaamheden langer doorgaan. Dat zorgt ook voor langere overlast. We begrijpen dat dit vervelend is", aldus de spoorwegbeheerder.

Voor het grote project is tijdelijk een extra spoor aangelegd. Treinreizigers blijven dus langer via dit spoor reizen.

Ook het station van Vught moet plaatsmaken voor het verdiepte spoor. In mei zijn voorbereidende werkzaamheden gestart om het gebouw heel voorzichtig, millimeter voor millimeter, te verplaatsen.